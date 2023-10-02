مجلس النواب يتبنى مبادرة وطنية للحد من إطلاق العيارات النارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح وصولا للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.

حديث الصفدي جاء لدى تبني المجلس اليوم الاثنين حملة "بالفرح مش بالرصاص" التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان، بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات، والنواب، فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، ضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد ابو صعيليك.

وشدد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على أمن المجتمع، وتطبيق القانون بكل حزم على مرتكبي هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.

وتطالب حملة "بالفرح مش بالرصاص" التي وقع عليها 4 آلاف شخص بتفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

02/10/2023 15:11:08