تراجع الاسترليني أمام الدولار

تراجع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
10/2/2023 2:34:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 تشرين الأول (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، أمام الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية تراجع الإسترليني مقابل الدولار إلى 219ر1 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 152ر1 يورو.
ووفق صحيفة الغارديان، لم يكن هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية لتحريك الأسواق اليوم على الرغم من نشر بيانات أظهرت تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة في شهر أيلول الماضي بنسبة 53ر5 بالمئة عن مستواها قبل عام.
--(بترا)
ر ش/رق
02/10/2023 15:02:15
MENAFN02102023000117011021ID1107175931
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