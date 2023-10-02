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تراجع الاسترليني أمام الدولار

10/2/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 2 تشرين الأول (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، أمام الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية تراجع الإسترليني مقابل الدولار إلى 219ر1 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 152ر1 يورو.
ووفق صحيفة الغارديان، لم يكن هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية لتحريك الأسواق اليوم على الرغم من نشر بيانات أظهرت تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة في شهر أيلول الماضي بنسبة 53ر5 بالمئة عن مستواها قبل عام.
--(بترا)
ر ش/رق
02/10/2023 15:02:15

MENAFN02102023000117011021ID1107175931

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