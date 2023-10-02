افتتاح حديقة نادي السباق بعد إعادة تأهيلها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- افتتح نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، اليوم الاثنين، حديقة نادي السباق بمنطقة النصر، بعد إنجاز إعادة تأهيلها.

وأعيد تأهيل الحديقة ضمن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال العمالة المكثفة/العمل مقابل الأجر، الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وأعرب القيسي، بحضور عضو مجلس الأمانة عن منطقة النصر عبدالله العليوي، عن شكره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة "اكتد" على التعاون في تنفيذ مشاريع تهدف لزيادة الاندماج والتواصل الاجتماعي والثقافي، وتوفير مساحات ترفيهية وصحية، إضافة إلى تحسين الظروف البيئية مع المحافظة على التنوع البيئي.

ويشمل المشروع الذي تنفذه منظمة "اكتد" بالتنسيق مع الوكالة الألمانية، وبالشراكة مع أمانة عمان ووزارة البيئة، عددا من المواقع في عمان.

بدورها أشارت مندوبة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المهندسة دينا دودخ، إلى أن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن جزء من مبادرة الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة وتحسين الحياة الاجتماعية والبيئة والتنوع الحيوي من خلال تطوير وصيانة البنية التحتية الخضراء بتحسين الحدائق وممرات المشاة ومناطق التنزه.

وقال مندوب منظمة "اكتد" منسق المشروع محمود فريحات، إن إنجاز تأهيل الحديقة تحقق بفضل جهود مشتركة بين جهات عديدة شاركت بفاعلية في تصميم المشروع وتنفيذه.

وشكر الوكالة الألمانية على دعمها إنجاز تأهيل الحديقة، وأمانة عمان لتوفيرها متطلبات تخطيط هذا المشروع وتنفيذه.

بدورها، أكدت مديرة المشروع في أمانة عمان المهندسة نانسي قعقاع، أن الفراغات العامة الخضراء مكون مهم في أي نسيج حضري.

وأضافت أن أعمال التأهيل تأخذ بالاعتبار البعد البيئي والصحي والتنظيمي والبنى التحتية، والمحافظة على هوية عمان والموروث الحضاري، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة منعة المجتمعات المضيفة للاجئين والبيئة المبنية والمحيط الحضري والريفي، وتحسين المنافع والفراغات العامة وشبكات البنية التحتية الخضراء في المنطقة.

وشملت أعمال التأهيل، استحداث مناطق للجلوس واللعب، وأماكن للاستراحة لزوار الحديقة صممت بأحجام مختلفة لاستيعاب المجموعات الكبيرة والصغيرة من الزوار، وتنفيذ أعمال فسيفسائية على طاولات الجلوس مع إضافة ألعاب مناسبة للأطفال، وأعمال زراعة، ووحدات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية .

-- (بترا)

ع ع/ ن ح/رق

02/10/2023 14:58:57