افتتاح حديقة نادي السباق بعد إعادة تأهيلها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- افتتح نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، اليوم الاثنين، حديقة نادي السباق بمنطقة النصر، بعد إنجاز إعادة تأهيلها.
وأعيد تأهيل الحديقة ضمن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال العمالة المكثفة/العمل مقابل الأجر، الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وأعرب القيسي، بحضور عضو مجلس الأمانة عن منطقة النصر عبدالله العليوي، عن شكره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة "اكتد" على التعاون في تنفيذ مشاريع تهدف لزيادة الاندماج والتواصل الاجتماعي والثقافي، وتوفير مساحات ترفيهية وصحية، إضافة إلى تحسين الظروف البيئية مع المحافظة على التنوع البيئي.
ويشمل المشروع الذي تنفذه منظمة "اكتد" بالتنسيق مع الوكالة الألمانية، وبالشراكة مع أمانة عمان ووزارة البيئة، عددا من المواقع في عمان.
بدورها أشارت مندوبة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المهندسة دينا دودخ، إلى أن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن جزء من مبادرة الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة وتحسين الحياة الاجتماعية والبيئة والتنوع الحيوي من خلال تطوير وصيانة البنية التحتية الخضراء بتحسين الحدائق وممرات المشاة ومناطق التنزه.
وقال مندوب منظمة "اكتد" منسق المشروع محمود فريحات، إن إنجاز تأهيل الحديقة تحقق بفضل جهود مشتركة بين جهات عديدة شاركت بفاعلية في تصميم المشروع وتنفيذه.
وشكر الوكالة الألمانية على دعمها إنجاز تأهيل الحديقة، وأمانة عمان لتوفيرها متطلبات تخطيط هذا المشروع وتنفيذه.
بدورها، أكدت مديرة المشروع في أمانة عمان المهندسة نانسي قعقاع، أن الفراغات العامة الخضراء مكون مهم في أي نسيج حضري.
وأضافت أن أعمال التأهيل تأخذ بالاعتبار البعد البيئي والصحي والتنظيمي والبنى التحتية، والمحافظة على هوية عمان والموروث الحضاري، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة منعة المجتمعات المضيفة للاجئين والبيئة المبنية والمحيط الحضري والريفي، وتحسين المنافع والفراغات العامة وشبكات البنية التحتية الخضراء في المنطقة.
وشملت أعمال التأهيل، استحداث مناطق للجلوس واللعب، وأماكن للاستراحة لزوار الحديقة صممت بأحجام مختلفة لاستيعاب المجموعات الكبيرة والصغيرة من الزوار، وتنفيذ أعمال فسيفسائية على طاولات الجلوس مع إضافة ألعاب مناسبة للأطفال، وأعمال زراعة، ووحدات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية .
-- (بترا)
ع ع/ ن ح/رق
02/10/2023 14:58:57
MENAFN02102023000117011021ID1107175930
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