سياحة الكرك تحتفل باليوم السياحي العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 2 تشرين الأول (بترا)- محمد العساسفة- احتفلت مديرية سياحة الكرك اليوم الاثنين، باليوم السياحي العالمي بعنوان "السياحة والاستثمار الأخضر" في ساحة قلعة الكرك.
وقال نائب محافظ الكرك الدكتور هاني الظليفي، خلال رعايته الاحتفال إن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية وعامل أساسي للتنمية الاقتصادية، إذ تسهم في توفير العديد من فرص العمل، وتعد جسرًا ثقافيًا يمكن أن تجمع بين الشعوب وتعزز من التفاهم الثقافي.
بدوره، قال مدير السياحة ساطع المساعدة إن شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام جاء لتمكين المجتمعات المحلية وإشراكها بالعملية السياحية وإنشاء الفنادق السياحية الخضراء للحفاظ على البيئة واستدامتها وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال دعم وتمكين المجتمعات المحلية وإنشاء المسارات السياحية وصولا إلى تنشيط الحركة السياحية.
وتخلل الاحتفال الذي حضره عضوا مجلس المحافظة خالد الحباشنة والمهندس ماهر المعايطة، وعدد من أفراد المجتمع المحلي، فقرات فنية لفرقة جمعية دار الكرك للتراث والثقافة، إلى جانب بازار للحرف اليدوية شاركت به سيدات من مختلف محافظة الكرك.
--(بترا)
م ع/م ف/ف ق
02/10/2023 14:57:21
MENAFN02102023000117011021ID1107175929
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