سياحة الكرك تحتفل باليوم السياحي العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 2 تشرين الأول (بترا)- محمد العساسفة- احتفلت مديرية سياحة الكرك اليوم الاثنين، باليوم السياحي العالمي بعنوان "السياحة والاستثمار الأخضر" في ساحة قلعة الكرك.

وقال نائب محافظ الكرك الدكتور هاني الظليفي، خلال رعايته الاحتفال إن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية وعامل أساسي للتنمية الاقتصادية، إذ تسهم في توفير العديد من فرص العمل، وتعد جسرًا ثقافيًا يمكن أن تجمع بين الشعوب وتعزز من التفاهم الثقافي.

بدوره، قال مدير السياحة ساطع المساعدة إن شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام جاء لتمكين المجتمعات المحلية وإشراكها بالعملية السياحية وإنشاء الفنادق السياحية الخضراء للحفاظ على البيئة واستدامتها وهذا ما تسعى إليه الوزارة من خلال دعم وتمكين المجتمعات المحلية وإنشاء المسارات السياحية وصولا إلى تنشيط الحركة السياحية.

وتخلل الاحتفال الذي حضره عضوا مجلس المحافظة خالد الحباشنة والمهندس ماهر المعايطة، وعدد من أفراد المجتمع المحلي، فقرات فنية لفرقة جمعية دار الكرك للتراث والثقافة، إلى جانب بازار للحرف اليدوية شاركت به سيدات من مختلف محافظة الكرك.

--(بترا)

م ع/م ف/ف ق

02/10/2023 14:57:21