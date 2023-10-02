وثيقة في الكرك لمكافحة إطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 2 تشرين الأول (بترا)- وقعت فاعليات شبابية ومجتمعية ووجهاء عشائر اليوم الاثنين، في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين بالكرك وثيقة لمكافحة ومنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات.
وقال مساعد المحافظ عمر الحديد، خلال رعايته للمبادرة التي أطلقتها مديرية شباب الكرك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة إطلاق العيارات النارية تحت مسمى " افراح بلا أوجاع " إن وزارة الداخلية من خلال هذه الوثيقة الملزمة للجميع تحرص على نشرها وتعميمها على جميع أفراد المجتمع لإيجاد ثقافة مجتمعية وتوعية بمخاطر العيارات النارية وتهديدها للسلم والأمن المجتمعي، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع دون قبول وساطات.
من جانبه، أوضح مدير شرطة الكرك العميد جمال الجازي، دور جهاز الأمن العام والشرطة المجتمعية بمكافحة الظاهرة غير الحضارية وغير الإنسانية، مشيرا الى الجولات الميدانية وتوقيع أصحاب الأفراح والصالات على وثائق ضد إطلاق العيارات النارية.
بدوره، استعرض مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، موقف الشرع من قتل النفس البشرية، لافتا إلى حرمة إطلاق العيارات النارية بغير الأهداف التي وجدت من اجلها نظرا الى تخويفها وترويعها للمواطنين، إلى جانب الإسراف والتبذير.
وتناول مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي جهود المديرية من خلال الأندية الشبابية والمراكز والهيئات بتعميق ثقافة الوعي المجتمعي، والبحث عن أساليب وطرق للتعبير عن الفرح بدون إطلاق رصاص.
وأكد مدير النادي العميد المتقاعد إسماعيل الحباشنة، دور المتقاعدين وبالشراكة مع جميع الفعاليات والهيئات بالعمل على التصدي للظاهرة ومقاطعة كل فرح يجري فيه إطلاق عيارات نارية وتبليغ الأجهزة الأمنية عنه.
--(بترا)
ع ج /م ف/ف ق
02/10/2023 14:50:34
MENAFN02102023000117011021ID1107175928
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