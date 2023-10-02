وثيقة في الكرك لمكافحة إطلاق العيارات النارية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 2 تشرين الأول (بترا)- وقعت فاعليات شبابية ومجتمعية ووجهاء عشائر اليوم الاثنين، في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين بالكرك وثيقة لمكافحة ومنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات.

وقال مساعد المحافظ عمر الحديد، خلال رعايته للمبادرة التي أطلقتها مديرية شباب الكرك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة إطلاق العيارات النارية تحت مسمى " افراح بلا أوجاع " إن وزارة الداخلية من خلال هذه الوثيقة الملزمة للجميع تحرص على نشرها وتعميمها على جميع أفراد المجتمع لإيجاد ثقافة مجتمعية وتوعية بمخاطر العيارات النارية وتهديدها للسلم والأمن المجتمعي، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع دون قبول وساطات.

من جانبه، أوضح مدير شرطة الكرك العميد جمال الجازي، دور جهاز الأمن العام والشرطة المجتمعية بمكافحة الظاهرة غير الحضارية وغير الإنسانية، مشيرا الى الجولات الميدانية وتوقيع أصحاب الأفراح والصالات على وثائق ضد إطلاق العيارات النارية.

بدوره، استعرض مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، موقف الشرع من قتل النفس البشرية، لافتا إلى حرمة إطلاق العيارات النارية بغير الأهداف التي وجدت من اجلها نظرا الى تخويفها وترويعها للمواطنين، إلى جانب الإسراف والتبذير.

وتناول مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي جهود المديرية من خلال الأندية الشبابية والمراكز والهيئات بتعميق ثقافة الوعي المجتمعي، والبحث عن أساليب وطرق للتعبير عن الفرح بدون إطلاق رصاص.

وأكد مدير النادي العميد المتقاعد إسماعيل الحباشنة، دور المتقاعدين وبالشراكة مع جميع الفعاليات والهيئات بالعمل على التصدي للظاهرة ومقاطعة كل فرح يجري فيه إطلاق عيارات نارية وتبليغ الأجهزة الأمنية عنه.

--(بترا)

ع ج /م ف/ف ق

02/10/2023 14:50:34