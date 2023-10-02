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ورشة عمل لتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد

10/2/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- افتتحت اليوم الاثنين، في مركز التدريب الإحصائي التابع لدائرة الإحصاءات العامة ورشة العمل الخاصة بتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ومؤسسة جامعة أكسفورد والموجهة للفريق المختص المكلف لاحتساب الفقر في الأردن.
وقالت الدائرة في بيان، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لإدخال المنهجيات الدولية المعتمدة والمتوافق عليها دوليا لقياس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يشمل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والحكومة الالكترونية والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وفقر الخدمات.
وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، خلال رعايته افتتاح ورشة العمل ضرورة استفادة المشاركين من الدائرة ومن المؤسسات الوطنية المتخصصة من المحاضرين الخبراء الموفدين لتقديم هذه الورشة، معربا عن تقديره لجهود جامعة أكسفورد والاسكوا لدعمهما وتعاونهما في تنظيم هذه الورشة وإلى كل القائمين عليها.
--(بترا )
و ر /أ أ/اح
02/10/2023 14:27:38

MENAFN02102023000117011021ID1107175927

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