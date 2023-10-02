ورشة عمل لتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- افتتحت اليوم الاثنين، في مركز التدريب الإحصائي التابع لدائرة الإحصاءات العامة ورشة العمل الخاصة بتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ومؤسسة جامعة أكسفورد والموجهة للفريق المختص المكلف لاحتساب الفقر في الأردن.
وقالت الدائرة في بيان، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها لإدخال المنهجيات الدولية المعتمدة والمتوافق عليها دوليا لقياس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يشمل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والحكومة الالكترونية والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وفقر الخدمات.
وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، خلال رعايته افتتاح ورشة العمل ضرورة استفادة المشاركين من الدائرة ومن المؤسسات الوطنية المتخصصة من المحاضرين الخبراء الموفدين لتقديم هذه الورشة، معربا عن تقديره لجهود جامعة أكسفورد والاسكوا لدعمهما وتعاونهما في تنظيم هذه الورشة وإلى كل القائمين عليها.
--(بترا )
و ر /أ أ/اح
02/10/2023 14:27:38
MENAFN02102023000117011021ID1107175927
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