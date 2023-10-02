مذكرتا تفاهم بين الأردن وعُمان بمجالي حماية المستهلك والمدن الصناعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- نُشر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الأردن وسلطنة عُمان في مجال حماية المستهلك 2023-2024، ومذكرة التفاهم في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية بين الجانبين.

وحدد البرنامج مجالات التعاون بالدورات والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية في مجالات التوعية، كما نص على تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات للخبراء وتنظيم البحوث العلمية في مجالات التعاون.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بشركة المدن الصناعية الأردنية وحكومة سلطنة عُمان ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تم التوقيع عليه خلال اجتماعات اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة في عمان.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المذكرة تأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين شركة المدن الصناعية الأردنية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في السلطنة ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية، على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين في هذا الخصوص.

وتنص الاتفاقية على دعم التعاون بين الجانبين في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية من خلال تبادل الخبرات والخبراء المتخصصين في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية و الاستفادة من تجربة البلدين في مجال إقامة وإدارة المناطق والمدن الصناعية المؤهلة وتقييم أثرها على اقتصاد البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تسويق الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية وجذب رؤوس الأموال لتلك المناطق.

--(بترا)

م ف/ م م// أ أ/ف ق

02/10/2023 14:19:14