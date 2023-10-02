الفوسفات تتبرع بجهاز قسطرة شرايين القلب ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- تبرعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بجهاز (وحدة) قسطرة لشرايين القلب لمستشفى معان الحكومي، لخدمة مراجعيه من مناطق المحافظة كافة.

جاء ذلك خلال تسليم رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إدارة المستشفى العديد من الأجهزة الطبية الحديثة بقيمة تقدر بحوالي 250 ألف دينار كانت تبرعت بها الشركة للمستشفى في وقت سابق، وشملت أجهزة لعيادة العيون، في مجالات تصوير قعر العين وسحب العدسات وزراعتها وجهاز ليزر لعمليات المسالك البولية وآخر لمختبر المستشفى للكشف عن النمو الجرثومي.

وقال الذنيبات، إن هذه التبرعات تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للشركة، التي تولي أهمية كبيرة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية في المملكة في جميع المجالات وتحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية وترجمته عملا وإنجازا على أرض الواقع.

وأكد أن مساهمات الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تعكس حرصها على دعم الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس شمولية هذه الخدمات ويسهم في تحسينها مجددا، واستمرار الشركة في هذا النهج والمساهمة في كل جهد وطني يستهدف خدمة المجتمعات المحلية وتوفير احتياجاتها التنموية.

من جهته، اعرب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، عن تقديره وكوادر المستشفى لمبادرة شركة مناجم الفوسفات للمساهمة في تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمراجعين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدا أن هذه التبرعات ستسهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد على المرضى.

بدورهم، أعرب الحضور عن شكرهم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لتقديم هذا الدعم لتمكين المستشفى من تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين في مناطق المحافظة كافة.

--(بترا)

رش/أ أ/رق

02/10/2023 14:18:40