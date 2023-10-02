الفوسفات تتبرع بجهاز قسطرة شرايين القلب ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- تبرعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بجهاز (وحدة) قسطرة لشرايين القلب لمستشفى معان الحكومي، لخدمة مراجعيه من مناطق المحافظة كافة.
جاء ذلك خلال تسليم رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إدارة المستشفى العديد من الأجهزة الطبية الحديثة بقيمة تقدر بحوالي 250 ألف دينار كانت تبرعت بها الشركة للمستشفى في وقت سابق، وشملت أجهزة لعيادة العيون، في مجالات تصوير قعر العين وسحب العدسات وزراعتها وجهاز ليزر لعمليات المسالك البولية وآخر لمختبر المستشفى للكشف عن النمو الجرثومي.
وقال الذنيبات، إن هذه التبرعات تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للشركة، التي تولي أهمية كبيرة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية في المملكة في جميع المجالات وتحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية وترجمته عملا وإنجازا على أرض الواقع.
وأكد أن مساهمات الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تعكس حرصها على دعم الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس شمولية هذه الخدمات ويسهم في تحسينها مجددا، واستمرار الشركة في هذا النهج والمساهمة في كل جهد وطني يستهدف خدمة المجتمعات المحلية وتوفير احتياجاتها التنموية.
من جهته، اعرب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، عن تقديره وكوادر المستشفى لمبادرة شركة مناجم الفوسفات للمساهمة في تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمراجعين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدا أن هذه التبرعات ستسهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد على المرضى.
بدورهم، أعرب الحضور عن شكرهم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لتقديم هذا الدعم لتمكين المستشفى من تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين في مناطق المحافظة كافة.
--(بترا)
رش/أ أ/رق
02/10/2023 14:18:40
MENAFN02102023000117011021ID1107175923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.