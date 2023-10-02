الخارجية تدين الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مطالباً بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مشدداً في ذات السياق على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

--(بترا)

ص خ/رق

02/10/2023 14:10:13