نمو صادرات المجوهرات و المنتجات الكيماوية خلال 7 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- وعد ربابعة- نمت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، ما أسهمت في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي بنسبة 80.5 بالمئة، والمنتجات الكيماوية بـ 19.9 بالمئة، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 15.7 بالمئة.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية تموز الماضي نحو 509 ملايين دينار، مقارنة بـ 282 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية حوالي 289 مليون دينار، مقارنة بـ 241 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى خلال الـ 7 أشهر الماضية من هذا العام 1.905 مليار دينار، مقابل 1.647 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت نسب الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها 8.6 بالمئة، والأسمدة بما نسبته 17.3 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 31.5 بالمئة، إضافة إلى الفوسفات بنسبة 16 بالمئة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تموز الماضي للعام الحالي إلى حوالي 783 مليون دينار، مقابل 857 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة ما يقارب 640 مليون دينار، مقارنة بـ774 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 363 مليون دينار مقارنة مع 432 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات البوتاس نحو 425 مليون دينار، مقابل 620 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 1.3 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 4.914 مليار دينار، مقارنة بـ 4.853 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يجري إنتاجها داخل البلد وتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

--(بترا)

و ر/م ف/ف ق

02/10/2023 14:08:29