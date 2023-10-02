بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمكرمة أبناء العشائر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول-(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، وحتى الساعة 12 مساءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.

وبينت الوحدة أن عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية)، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد انتهاء عملية التقديم.

ودعت الطالب إلى استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) الذي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الدخول إلى الرابط: ر/رق

02/10/2023 14:06:20