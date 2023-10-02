رئيس النواب يلتقي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة.

وأكد الصفدي خلال اللقاء، أهمية استمرارية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نفتتح بها مئوية الدولة الثانية عبر مشاريع التحديث الشاملة.

وبين أن المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتطلب السير في معادلة عنوانها وغايتها التكامل لأجل المصلحة الوطنية العليا.

من جهته، قال الخريشة، إن الوزارة تتطلع للتعامل مع مجلس النواب، في إطار من التكامل والفصل المرن الذي طالما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني هدفاً ومقصداً في خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف "لدينا مسؤوليات مشتركة والعلاقة ما بين الحكومة والبرلمان حددها الدستور، ومهمتنا العمل بالتشاركية والتكاملية"، معرباً عن تقديره لمجلس النواب وللدور الذي يضطلع به على الصعد كافة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

02/10/2023 13:59:38