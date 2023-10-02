رئيس النواب يلتقي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة.
وأكد الصفدي خلال اللقاء، أهمية استمرارية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نفتتح بها مئوية الدولة الثانية عبر مشاريع التحديث الشاملة.
وبين أن المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتطلب السير في معادلة عنوانها وغايتها التكامل لأجل المصلحة الوطنية العليا.
من جهته، قال الخريشة، إن الوزارة تتطلع للتعامل مع مجلس النواب، في إطار من التكامل والفصل المرن الذي طالما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني هدفاً ومقصداً في خدمة الوطن والمواطن.
وأضاف "لدينا مسؤوليات مشتركة والعلاقة ما بين الحكومة والبرلمان حددها الدستور، ومهمتنا العمل بالتشاركية والتكاملية"، معرباً عن تقديره لمجلس النواب وللدور الذي يضطلع به على الصعد كافة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
02/10/2023 13:59:38
MENAFN02102023000117011021ID1107175919
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