الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 2 تشرين الأول (بترا)- حضر سماحة إمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد الخلايلة، والشريف محمد اللهيمق، الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف الزرقاء، أمس الأحد، بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد عوفة الحسن.

كما حضر الاحتفال مساعد محافظ محافظة الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، ومدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، وعدد من الأئمة والوعاظ وجمع غفير من الوجهاء والأهالي.

وقال الدكتور الخلايلة خلال الاحتفال، "إن ما نجتمع عليه عظيم ولا ينبغي أن يكون الاحتفال وسيلة للاختلاف، وإن هذا الاحتفال يكون بتطبيق سنة النبي المصطفى وهديه صلى الله عليه وسلم، حيث أننا مجتمعون على محبة النبي الكريم، ونحرص على عدم السماح لإقامة أي احتفال ينسب للمولد النبوي الشريف يقال فيه ما يخالف الشرع وننكر كل احتفال لا يرجع الى أصل صحيح في كتاب الله وسنة الرسول الكريم وما صح عن المجتهدين من الأئمة والخلف والسلف".

من جانبه، قال الدكتور الحراحشة، "نرفع في احتفالنا هذا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد، بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وأكد "أن هذا النهج هو نهج هاشمي كابرا عن كابر ورسخه لنا آل بيت الرسول الهاشمي الكريم لنحيي ذكر الهادي وإحياء مولده والاقتداء بنهجه وسنته وخلقه، بعيداً عن البدع والضلالات".

--(بترا)

ع ض/أ أ/رق

02/10/2023 13:56:52