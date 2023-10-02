الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 2 تشرين الأول (بترا)- حضر سماحة إمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد الخلايلة، والشريف محمد اللهيمق، الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف الزرقاء، أمس الأحد، بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد عوفة الحسن.
كما حضر الاحتفال مساعد محافظ محافظة الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، ومدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، وعدد من الأئمة والوعاظ وجمع غفير من الوجهاء والأهالي.
وقال الدكتور الخلايلة خلال الاحتفال، "إن ما نجتمع عليه عظيم ولا ينبغي أن يكون الاحتفال وسيلة للاختلاف، وإن هذا الاحتفال يكون بتطبيق سنة النبي المصطفى وهديه صلى الله عليه وسلم، حيث أننا مجتمعون على محبة النبي الكريم، ونحرص على عدم السماح لإقامة أي احتفال ينسب للمولد النبوي الشريف يقال فيه ما يخالف الشرع وننكر كل احتفال لا يرجع الى أصل صحيح في كتاب الله وسنة الرسول الكريم وما صح عن المجتهدين من الأئمة والخلف والسلف".
من جانبه، قال الدكتور الحراحشة، "نرفع في احتفالنا هذا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد، بمناسبة المولد النبوي الشريف".
وأكد "أن هذا النهج هو نهج هاشمي كابرا عن كابر ورسخه لنا آل بيت الرسول الهاشمي الكريم لنحيي ذكر الهادي وإحياء مولده والاقتداء بنهجه وسنته وخلقه، بعيداً عن البدع والضلالات".
--(بترا)
ع ض/أ أ/رق
02/10/2023 13:56:52
MENAFN02102023000117011021ID1107175918
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.