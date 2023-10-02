مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الأردن والجزائر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض بين الأردن والجزائر.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون بين مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، في مجال الاشتراك في المعارض والصالونات ومعارض المنتجات الوطنية والتسويق لها والإعلان عنها، لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.

وبحسب المذكرة يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند إقامة المعارض والصالونات وبعثات رجال الأعمال التي تقام بين البلدين، متمثلا بتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للقواعد والقرارات المطبقة فيهما، حيث يقدم كل طرف للآخر معلومات للمشاركة المتعلقة بالتظاهرات الاقتصادية والأنظمة الجمركية وكل المعلومات ذات الصلة.

ونصت المذكرة على تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط صناعة المعارض لدى الطرفين والترويج والإعلان عنها، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاركين والزائرين والمستثمرين من كلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المعارض والتي تساعد على تعزيز صناعتهما وتنمية المهارات البشرية فيهما.

كما تضمنت المذكرة، تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والعارضين بين البلدين، خلال فترة إقامة المعارض، لإجراء التعاقدات وإبرام الصفقات والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة، وتبادل الدراسات المتعلقة بالصناعات الوطنية والفرص التصديرية والأسواق الإقليمية والعالمية المشتركة والمؤشرات الاقتصادية، للتعريف بها لرجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل الحصول على التأشيرات لدخول العارضين الجزائريين والأردنيين ورجال الأعمال للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.

ويُسمح لكلا الطرفين بإدخال بضائعهما بشكل مؤقت وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وتنظيم معرض للبيع المباشر بحصة يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقا، للتعريف وترويج المنتجات الوطنية في البلدين.

وبحسب الجريدة الرسمية، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على اتفاق تعاون في مجال ترقية الاستثمار بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الاستثمار وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة الأردنية.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون وثيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة الاستثمار بالأردن، لوضع إطار عام لتنمية علاقات التعاون في مجال الاستثمار بحيث يقوم الطرفان بتطوير التعاون في مجالات تبادل جميع المعلومات، المتعلقة بالاستثمار وكذلك تطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين والراغبين بالاستثمار في البلد الآخر، وذلك بتقديم المعلومات الخاصة بالإجراءات العملية لإنجاز مشاريعهم، وتوفير تبادل المعلومات المتاحة والمناسبة.

وجاء بالاتفاقية أيضا، أن ينظم الطرفان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين، بعثات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين بغرض بحث فرص الشراكة وتعقد هذه اللقاءات بالتناوب في كلا البلدين، ويحدد مكان انعقاد أول لقاء بالاتفاق بين الطرفين.

كما نصت على أن يساعد كل طرف في كلا البلدين الطرف الآخر في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار، ويقوم أيضا كل طرف بإشعار الطرف الآخر بانعقاد الملتقيات والمؤتمرات الدولية وكل الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار المنظمة في كلا البلدين حتى يمكنه من المشاركة فيها، إضافة إلى قيام الطرفين بدراسة إمكانية وضع برنامج لتبادل الخبرات والمهارات في الإطار المهني بينهما، من خلال الدورات التدريبية المنظمة لدى الطرفين ووفقا للشروط والقيود التي يتم وضعها في كل حالة بين الطرفين ويتبادل الطرفان الخبرات في مجال الترويج للفرص الاستثمارية، الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وما يتم الاتفاق عليه بينهما.

--(بترا)

م ف/م م/أ أ/رق

02/10/2023 13:49:01