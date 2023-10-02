حوارية حول الواقع السياسي في الأردن والعالم العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 2 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس الأحد، ندوة حوارية لمناقشة الواقع السياسي في الأردن ومسيرة الإصلاح السياسي ، بحضور النائب الدكتور عمر الزيود، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الناشطين السياسيين والمهتمين.

وأكد الزيود أهمية تحديث جميع قطاعات الدولة وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، مع ولوج المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية، لافتاً إلى أهمية السير بخطوات متسلسلة بشكل منطقي ومنهجي لمواصلة مسرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

من جهته، بين نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني نضال مضية، أن دور الأحزاب هو تقديم مقترحات وتصورات لتسير وفقها الحكومات، مؤكداً أن العالم العربي لديه أوراق قوة تمكنه من الاعتماد على موارده وثرواته الطبيعية واستغلال موقعه الجغرافي المتميز.

بدوره رأى عضو الهيئة الإدارية للنادي عامر سمارة، أن الأردن واجه التحديات بعزم وصلابة، وكان بتنوعه الثقافي وفكره القومي محط الأنظار على الدوام.

--(بترا)

ع ض/أ م/ ف ج

02/10/2023 13:17:55

