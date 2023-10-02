حوارية حول الواقع السياسي في الأردن والعالم العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 2 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس الأحد، ندوة حوارية لمناقشة الواقع السياسي في الأردن ومسيرة الإصلاح السياسي ، بحضور النائب الدكتور عمر الزيود، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الناشطين السياسيين والمهتمين.
وأكد الزيود أهمية تحديث جميع قطاعات الدولة وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، مع ولوج المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية، لافتاً إلى أهمية السير بخطوات متسلسلة بشكل منطقي ومنهجي لمواصلة مسرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
من جهته، بين نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني نضال مضية، أن دور الأحزاب هو تقديم مقترحات وتصورات لتسير وفقها الحكومات، مؤكداً أن العالم العربي لديه أوراق قوة تمكنه من الاعتماد على موارده وثرواته الطبيعية واستغلال موقعه الجغرافي المتميز.
بدوره رأى عضو الهيئة الإدارية للنادي عامر سمارة، أن الأردن واجه التحديات بعزم وصلابة، وكان بتنوعه الثقافي وفكره القومي محط الأنظار على الدوام.
--(بترا)
ع ض/أ م/ ف ج
02/10/2023 13:17:55
MENAFN02102023000117011021ID1107175915
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