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الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

10/2/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


للصحف فقط. للصحف فقط.

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.


وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العراقي وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

--(بترا)


م ف/اح


02/10/2023 13:24:46

MENAFN02102023000117011021ID1107175914

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