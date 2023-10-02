الشؤون الفلسطينية والاونروا تبحثان القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع مدير شؤون الاونروا اولاف بيكر، عددا من القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ولا سيما التعليم والصحة وخدمات الإغاثة، وعملية مسح الرواتب، وعمال المياومة، وبعض المشاريع في المخيمات.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم من أبرز الأمور التي يجب دراستها ومتابعتها، بالإضافة إلى مطالب العاملين في الاونروا.
ودعا خرفان إلى التنسيق مع المركز الوطني للأزمات بخصوص تدريب الكوادر القادرة على التعامل مع الأزمات التي قد تطرأ في أي وقت.
وثمن بيكر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة واتحاد العاملين في دعم الاونروا.
--(بترا)
ه ع/ف ج
02/10/2023 13:12:08
MENAFN02102023000117011021ID1107175913
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