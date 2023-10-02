الشؤون الفلسطينية والاونروا تبحثان القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع مدير شؤون الاونروا اولاف بيكر، عددا من القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ولا سيما التعليم والصحة وخدمات الإغاثة، وعملية مسح الرواتب، وعمال المياومة، وبعض المشاريع في المخيمات.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم من أبرز الأمور التي يجب دراستها ومتابعتها، بالإضافة إلى مطالب العاملين في الاونروا.

ودعا خرفان إلى التنسيق مع المركز الوطني للأزمات بخصوص تدريب الكوادر القادرة على التعامل مع الأزمات التي قد تطرأ في أي وقت.

وثمن بيكر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة واتحاد العاملين في دعم الاونروا.

--(بترا)

ه ع/ف ج

02/10/2023 13:12:08