Monday, 02 October 2023 10:06 GMT

منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات حول القبول الموحد

10/2/2023 2:33:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة حول عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
وقالت الوزارة إن بإمكان الطلبة الدخول إلى المنصة، وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.
وأهابت الوزارة بالطلبة وذويهم الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج العاصمة، لأن بإمكانهم الاستفسار من خلال هذه المنصة، ومتابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك) و(تويتر) للإطلاع على جميع الإعلانات التي تنشر تباعاً، والدخول إلى هذه المنصة باستخدام الرابط ر/ف ج
02/10/2023 13:06:45

MENAFN02102023000117011021ID1107175912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث