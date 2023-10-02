منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات حول القبول الموحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة حول عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت الوزارة إن بإمكان الطلبة الدخول إلى المنصة، وإرسال أي استفسار من خلالها، حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وأهابت الوزارة بالطلبة وذويهم الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج العاصمة، لأن بإمكانهم الاستفسار من خلال هذه المنصة، ومتابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك) و(تويتر) للإطلاع على جميع الإعلانات التي تنشر تباعاً، والدخول إلى هذه المنصة باستخدام الرابط ر/ف ج

02/10/2023 13:06:45