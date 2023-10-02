الأشغال: تحديث استراتيجية تمكين القطاع الخاص لإنتاج وحدات سكنية قليلة التكلفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)-قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندس ماهر أبو السمن، إن الحكومة تعمل على تحديث استراتيجية تمكن القطاع الخاص من أخذ الدور الفعال في إنتاج وحدات سكنية قليلة التكلفة للفئات المستهدفة بأعداد كافية وضمن مقدرتها المالية.

وأكد في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان الذي يصادف أول يوم اثنين من شهر تشرين الأول تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع"، أن الأردن يُعد من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية للإسكان تبنت بديل القطاع الخاص الموجه، ومن أوائل الدول أيضا في تقديم التقارير الطوعية، حيث قدم 3 تقارير طوعية تتناول التقدم المحرز بالخطة الحضرية والتقرير الوطني المحلي، كما تبنى الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية.

وأشار إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، حيث أكد الأردن التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر "الموئل الثالث" في كيتو عام 2016.

وأضاف، أن الحكومة قامت وعلى مدى أكثر من نصف قرن على وضع السياسات الإسكانية وتوفير المشاريع الإسكانية التي من شأنها تمكين المواطنين ضمن الفئات كافة من الوصول إلى السكن المناسب، حيث امتدت مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - الذراع الحكومي لقطاع الإسكان- إلى جميع محافظات المملكة وأصبحت في كثير منها مراكز لتجمعات حضرية جديدة.

وأوضح أن الغاية الأساسية تتمحور حول توظيف كل ما نستطيع لتأمين السكن الملائم للمواطن، وفق تصور يلبي حاجته بتوافقية مع التوجهات الحديثة في البناء، ما ينعكس في نهاية المطاف على نوعية الحياة الخاصة به، لافتا إلى أن الحكومة تعمل من خلال المؤسسة على إعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف للأعوام (2023-2025).

من جهتها، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات في كلمتها، أن يوم الإسكان العربي يأتي هذا العام تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع"، والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وفاز الأردن بالملصق الذي جرى تصميمه لهذه الغاية لعام 2023 والذي يهدف إلى التأكيد على الحق الأساسي للإنسان بالحصول على المأوى الملائم مع التركيز على البعد الإنساني.

وقالت إن هذا يأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقت، بمكوناتها الأساسية كأولوية قصوى بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين انطلاقا من رؤيتها الذكية وفي إطار حرصها على تعزيز البعد الإنساني.

ولفتت إلى أن المؤسسة سعت إلى تخطيط وتنفيذ مشاريعها باستخدام معايير الاستدامة تحت مفهوم "أنسنة المدن"، بهدف التأسيس لبيئة عمرانية أكثر ملاءمة للحياة الصحية تمكن المرء من تطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية، وليس مجرد مكان يقيم فيه.

وبينت أن ذلك تمثل بالتركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة، بحيث يجد الإنسان مساحات خضراء كافية وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق بالإضافة إلى تذليل صعاب التحرك لذوي الهمم.

وتابعت، أن المؤسسة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي وبالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، أصدرت خطة العمل الاستراتيجية للتنمية الحضرية من أجل المتوسط 2040، بالإضافة إلى خطة العمل الاستراتيجية للإسكان من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة في المنطقة.

--(بترا)

م ح/أ أ/ ف ج

02/10/2023 12:52:21