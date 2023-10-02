الداوود تودع منافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الآسيوية

الداوود تودع منافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/2/2023 2:33:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ودعت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الاثنين، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ولم تتمكن الداوود، من تخطي حاجز دور الـ 32، وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، بنتيجة 4-6.
وتعتبر الداوود، أول من يُمثل الأردن برياضة القوس والسهم في دورات الألعاب الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
02/10/2023 12:51:58
MENAFN02102023000117011021ID1107175910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.