الداوود تودع منافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ودعت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الاثنين، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

ولم تتمكن الداوود، من تخطي حاجز دور الـ 32، وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، بنتيجة 4-6.

وتعتبر الداوود، أول من يُمثل الأردن برياضة القوس والسهم في دورات الألعاب الآسيوية.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

02/10/2023 12:51:58