الأردنية تكرم الأطباء الحاصلين على أعلى العلامات بامتحان القبول للاختصاص الطبي السريري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- كرّم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال جلسة مجلس العمداء اليوم الاثنين، خمسة أطباء من خريجي الجامعة الأردنية حصلوا على أعلى العلامات في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية "الجزء السريري" لعام 2023، مسجّلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا في نتائج هذا الامتحان على مستوى العالم.

وفي بيان للجامعة ، هنأ عبيدات، الأطباء، معبرا عن فخره بوجودهم ضمن الجلسة واعتزازه بخريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية، مشيدًا بالكلية التي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، لافتا إلى أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج جديد مميز مبدع، يسعى طلبته في الأرض ليسطّروا النجاح تلو النجاح، والإبداع تلو الإبداع.

وقال أنّهم سجلوا بذلك قيمة كبرى ورقما صعبا في عالم الطب، مشيرا إلى أن هذا التميز لم يأتِ صدفة بل نتاج الجهد والإخلاص والشغف للتعلم، رغبة منهم في أن يصبحوا قدوة لمن بعدهم.

وأكد أن هذا التميز جاء بتسهيل أهلهم وذويهم للظروف المحيطة، وتيسير جامعتهم وكليتهم ومدرسيهم للتحديات التي واجهتهم.

بدوره، هنأ عميد الكلية الدكتور ياسر الريان، الأطباء على تفوقهم في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الكلية من الكليات الرائدة في الجامعة من حيث عدد البحوث والاستشهادات.

يُشار إلى أن الطبيب أحمد الشروف، قد حصل على علامة 282، الأعلى في امتحان معادلة الشهادة الأمريكية، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي، على علامة 281، أما الطبيب إسحق خوري، فحصل على علامة 280، بينما حصلت الطبيبة زينة العساف، على علامة 276، والطبيب أحمد كفاف، حصل على علامة 274، في الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء من حول العالم.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

02/10/2023 12:48:10