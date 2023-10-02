الأردنية تكرم الأطباء الحاصلين على أعلى العلامات بامتحان القبول للاختصاص الطبي السريري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- كرّم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال جلسة مجلس العمداء اليوم الاثنين، خمسة أطباء من خريجي الجامعة الأردنية حصلوا على أعلى العلامات في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية "الجزء السريري" لعام 2023، مسجّلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا في نتائج هذا الامتحان على مستوى العالم.
وفي بيان للجامعة ، هنأ عبيدات، الأطباء، معبرا عن فخره بوجودهم ضمن الجلسة واعتزازه بخريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية، مشيدًا بالكلية التي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، لافتا إلى أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج جديد مميز مبدع، يسعى طلبته في الأرض ليسطّروا النجاح تلو النجاح، والإبداع تلو الإبداع.
وقال أنّهم سجلوا بذلك قيمة كبرى ورقما صعبا في عالم الطب، مشيرا إلى أن هذا التميز لم يأتِ صدفة بل نتاج الجهد والإخلاص والشغف للتعلم، رغبة منهم في أن يصبحوا قدوة لمن بعدهم.
وأكد أن هذا التميز جاء بتسهيل أهلهم وذويهم للظروف المحيطة، وتيسير جامعتهم وكليتهم ومدرسيهم للتحديات التي واجهتهم.
بدوره، هنأ عميد الكلية الدكتور ياسر الريان، الأطباء على تفوقهم في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الكلية من الكليات الرائدة في الجامعة من حيث عدد البحوث والاستشهادات.
يُشار إلى أن الطبيب أحمد الشروف، قد حصل على علامة 282، الأعلى في امتحان معادلة الشهادة الأمريكية، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي، على علامة 281، أما الطبيب إسحق خوري، فحصل على علامة 280، بينما حصلت الطبيبة زينة العساف، على علامة 276، والطبيب أحمد كفاف، حصل على علامة 274، في الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء من حول العالم.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
02/10/2023 12:48:10
MENAFN02102023000117011021ID1107175909
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