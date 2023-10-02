المصاطفة والجعفري يتصدران التصنيف الدولي للكراتيه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول(بترا)- تصدر لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة، ومحمد الجعفري، قائمة التصنيف الدولي الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة.

وتصدر البطل الأولمبي المصاطفة، التصنيف الدولي في وزن 67 كغم، فيما تصدر الجعفري وزن 84 كغم.

ووفق التصنيف الشهر الدولي الصادر اليوم الاثنين، جاء لاعب المنتخب الوطني عبدالله حماد في المركز الرابع لوزن 60 كغم، فيما جاء لاعب المنتخب حسن مصاروة في المركز الرابع لوزن 75 كغم.

وجاء هذه التقدم في التصنيف، ليعكس التقدم الكبير لمنتخبات الكراتيه التي باتت تحقق نتائج لافتة في مشاركاتها الخارجية.

--(بترا)

خ خ/أ م/ ف ج

02/10/2023 12:44:22