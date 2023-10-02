انطلاق ماراثون القراءة للعام 2023 بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 2 تشرين الأول (بترا)-امين المعايطة- انطلقت في مدينة العقبة اليوم الاثنين، فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023، تحت شعار "نحو أردن قارئ " بمشاركة نحو ألف زائر من أفراد المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية وقراءة ما يزيد عن 4 آلاف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة.
ويهدف الماراثون الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الخاصة بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القراء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة.
وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي خلال افتتاحه الفعاليات بحضور مدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية علي الاحيوات، سعي السلطة ودعمها من خلال الخطة الاستراتيجية لمفوضية الشباب وريادة الأعمال على تشجيع القراءة بين أفراد المجتمع المحلي والوصول إلى مجتمع قارئ، ما يسهم في إثراء الحركة الثقافية في المدينة.
وأشار إلى أن الماراثون لهذا العام يأتي احتفاء باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام، مثمنا الجهود المبذولة من كافة الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والهيئات الثقافية والتطوعية التي كان لها الدور الكبير في انجاز هذه الفعالية وتحقيق أهدافها المرجوة في تطور ونمو الأمم وازدهارها وتوسيع مدارك الأفراد وإكسابهم الكثير من المعلومات.
وتضمنت فعاليات البرنامج زيارة قرى الأطفال SOS"" في العقبة وقراءة القصص وتقديم الهدايا والمشاركة بالبرامج والأنشطة الترفيهية مع أطفال القرية، كما تم إطلاق معرض الصور التاريخية إلى جانب العديد من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية والبرامج الترفيهية التي تم تنفيذها في المكتبة العامة في متنزه الأميرة سلمى ومكتبة الأطفال والناشئين في متنزه الأميرة هيا بالإضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المدينة.
يذكر أن برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية أطلقته مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2020 ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية حيث يقرأ فيه خلال ساعات محددة عدد معين من صفحات الكتب وعرضها على شاشات كبيرة كذلك عرض مجموع الصفحات المقروءة.
--(بترا)
ا م/ أ أ / س س
02/10/2023 12:34:05
MENAFN02102023000117011021ID1107175907
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