وزير الزراعة يشارك بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- شارك وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، بصفته رئيس مجلس الأمن الغذائي، والذي ينعقد تحت شعار" نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في دول منظمة التعاون الإسلامي"، كما شارك بالاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وافتتحت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية كلا الحدثين يوم أمس الأحد، حيث تستمر فعاليات أعمال المؤتمر والاجتماع حتى يوم غد الثلاثاء، في ظل استضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة، الذي ينطلق اليوم الاثنين .

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، اجتمع الحنيفات، مع وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، على هامش المؤتمر،معبرا عن شكره لحكومة قطر على استضافة الحدثين اللذين يعتبران منصات أساسية للدول المشاركة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية في العالم الإسلامي.

كما أشاد الحنيفات، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.

ووجه الشكر إلى دولة قطر لجهودها في تسهيل انسياب السلع الزراعية الأردنية، مبينا أن الأردن بالرغم من شح موارده المائية والزيادة الكبيرة في أعداد السكان نتيجة أزمات اللجوء وتناقص كميات المياه العذبة المتوفرة للزراعة من 475 مليون متر مكعب عام 2013، إلى 367 مليون متر مكعب عام 2021، قد تمكن من تحقيق نسبة جيدة من الاكتفاء الغذائي الذاتي، حيث وصلت النسبة إلى 61.24 بالمئة في عام 2021، بالإضافة إلى تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للعديد من المجموعات السلعية.

من جانبه أشاد الدكتور السبيعي، بمشاركة الأردن الفعالة في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ، وعلى عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين، وعلى دعوة وزير الزراعة وفريق من رجال الأعمال الأردنيين في القطاع الزراعي والأدوية البيطرية والصناعات الغذائية لزيارة قطر، لعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، لبحث إمكانية الاستثمار في هذه المجالات.

--(بترا)

رح/أ م / س س

02/10/2023 12:21:37