أعيان يُشاركون في ندوة الأردن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الأول (بترا) – شارك رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين نايف القاضي، والعين الدكتور زهير أبو فارس، في ندوة بعنوان "الأردن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، نظمها منتدى البقعة الثقافي، الذي يرأسه شاهر نصيرات.

وتناول العين القاضي، في حديثه مجمل القضايا والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي بشقيه البطالة والفقر، الذي يُعد العائق الأساسي في وجه مشاريع التنمية، إلى جانب شح الموارد المائية في المملكة.

وأشار إلى زيادة عدد سكان المملكة جراء تدفق اللاجئين من بعض الدول المجاورة، وما يتبع ذلك من مخاطر كالمخدرات، التي أصبحت تُشكل تهديدًا للأردن، مؤكدًا أن الأردن استطاع بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة والواعية وحرص أجهزته الأمنية وشعبه المتضامن، أن يهزم الإرهاب في أكثر من معركة وأن يوقف التطرف بعزيمة صادقة وشجاعة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر في المنطقة هو استمرار الاحتلال لأراضي الضفة الغربية والقدس الشريف، مبينًا أن ذلك الاحتلال البغيض الدائم أقدم احتلال عرفه التاريخ الحديث، وأنه تحول إلى احتلال عسكري عنصري استيطاني يهودي.

وأوضح أن مخاطر الاحتلال التوسعي وآثاره، التي يعرفها كل فلسطيني وأردني، على مستقبل فلسطين والأردن والعالمين العربي والإسلامي، وأن أسباب تدهور أوضاع المنطقة يعود إلى ثبات المخططات والأهداف الصهيونية وتصاعد نفوذ إسرائيل في المنطقة وفي كل أنحاء العالم.

من جانبه، عرض العين الدكتور أبو فارس، لأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة والمختلفة، سواء من عجز الموازنات وارتفاع المديونية ومعدلات البطالة والتراجع في الأداء الإداري في القطاع العام وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين، خاصه لدى الشرائح الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

وأضاف أن الرهان معقود على المشاركة السياسية الوطنية الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية، للوصول إلى الحكومات البرلمانية، وفق النموذج الأردني للإصلاح الشامل، المتمثل في منظومة التحديث السياسي في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشار أبو فارس، إلى أن المجتمع أصبح يعيش الآن وضعًا جديدًا من النشاط والتفاعل والاشتباك اليومي مع حالة الحراك السياسي والحزبي، التي تتشكل بديناميكية نوعيه تحضيرًا لاستحقاق الانتخابات البرلمانية للعام القادم.

بدوره أوضح رئيس المنتدى شاهر نصيرات، أن المشهدين الخارجي والداخلي يفرضان على البلد أعلى درجات الانتباه واليقظة، وهو ما يدعو إلى العمل على بناء القوة الذاتية القادرة على حفظ أمن الوطن واستقراره في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والفقر، يعدان من أكبر التحديات التي يعيشها المواطن الأردني.

--(بترا)

م ش/أ م / س س

02/10/2023 12:18:13