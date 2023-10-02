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الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة والقدس

10/2/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 تشرين الأول (بترا)-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، في الوقت الذي اعتقلت فيه 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري في بيان، إن الاحتلال سيغلق الحرم الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
وطالب المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها "اليونسكو"، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.
الى ذلك، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في الحرم وساحاته، كما كثفت من تواجدها على كل المداخل المؤدية إلى الحرم لتأمين وصول المستوطنين المتطرفين اليهود إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة بالخليل.
من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 16 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة، بحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.
وتم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة، وتركزت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله وجنين ونابلس والقدس المحتلة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
02/10/2023 12:08:45

MENAFN02102023000117011021ID1107175904

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