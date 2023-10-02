الأردنية و Essex البريطانية توقعان مذكرة تفاهم واتفاقية تبادل طلابي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية مذكرة تفاهم واتفاقية تبادل طلابي مع جامعة "Essex" البريطانية.

ووقع المذكرة والاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن جامعة "Essex" رئيسها الدكتور أنتوني فروستر، بحضور نائبه للشؤون الدولية فانيسا بوتر، ونائبة رئيس الجامعة الأردنية لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش، ومدير دائرة العلاقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية بشار الحموري.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الاثنين، قال عبيدات، إن هذا التعاون يأتي امتدادا لاستراتيجية الجامعة لبناء شراكات مستدامة ومؤثرة محلية وعربية ودولية لإثراء تجربة تعلم الطلبة وتعزيز خبراتهم العلمية وإكسابهم مهارات تعينهم في حياتهم العملية.

واشار إلى تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية وتميز خريجيها على الصعيد الدولي، مبينا وجود العديد من المجالات العلمية التي يمكن مد جسور التعاون من خلالها كالصحة العامة واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم التقنية الحديثة.

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد خلال اللقاء رغبة جامعتهم في خلق تعاون بناء ومثمر بين الطرفين، نظرا لوجود عديد من فرص التعاون التي يمكن من خلالها تحقيق الغرض من المذكرة، إلى جانب وجود الكثير من القواسم والقيم المشتركة بين الطرفين، مشددين على إمكانية التعاون في جميع مجالات العلوم الإنسانية والصحية والعلمية وإنشاء البرامج والمجموعات البحثية المشتركة.

وتهدف اتفاقية التبادل الطلابي إلى إقامة علاقات تعاون محددة بين الطرفين من أجل إثراء ثقافة المؤسستين المعنيتين، إضافة إلى تمكين وتسهيل تبادل الطلبة بين المؤسستين، بواقع طالبين في الفصل الدراسي الواحد أو طالب واحد لمدة سنة دراسية على الأكثر بشكل منتظم ومستمر.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تأطير التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بحيث تشمل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض التدريس وإلقاء المحاضرات وإجراء البحوث وتبادل الخبرات في إجراء مشاريع بحثية تعاونية، والاشتراك في تنظيم الندوات والندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية.

يذكر أن جامعة Essex جامعة بحثية عامة تأسست عام 1963 بعد عام واحد من تأسيس الجامعة الأردنية، وتحتل الترتيب 465 حسب تصنيف كيو أس العالمي، وتعتبر من أفضل الجامعات تصنيفا على مستوى بريطانيا.

--(بترا)

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02/10/2023 12:04:37