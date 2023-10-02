الأردنية و Essex البريطانية توقعان مذكرة تفاهم واتفاقية تبادل طلابي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية مذكرة تفاهم واتفاقية تبادل طلابي مع جامعة "Essex" البريطانية.
ووقع المذكرة والاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن جامعة "Essex" رئيسها الدكتور أنتوني فروستر، بحضور نائبه للشؤون الدولية فانيسا بوتر، ونائبة رئيس الجامعة الأردنية لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش، ومدير دائرة العلاقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية بشار الحموري.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الاثنين، قال عبيدات، إن هذا التعاون يأتي امتدادا لاستراتيجية الجامعة لبناء شراكات مستدامة ومؤثرة محلية وعربية ودولية لإثراء تجربة تعلم الطلبة وتعزيز خبراتهم العلمية وإكسابهم مهارات تعينهم في حياتهم العملية.
واشار إلى تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية وتميز خريجيها على الصعيد الدولي، مبينا وجود العديد من المجالات العلمية التي يمكن مد جسور التعاون من خلالها كالصحة العامة واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم التقنية الحديثة.
من جهتهم، أكد أعضاء الوفد خلال اللقاء رغبة جامعتهم في خلق تعاون بناء ومثمر بين الطرفين، نظرا لوجود عديد من فرص التعاون التي يمكن من خلالها تحقيق الغرض من المذكرة، إلى جانب وجود الكثير من القواسم والقيم المشتركة بين الطرفين، مشددين على إمكانية التعاون في جميع مجالات العلوم الإنسانية والصحية والعلمية وإنشاء البرامج والمجموعات البحثية المشتركة.
وتهدف اتفاقية التبادل الطلابي إلى إقامة علاقات تعاون محددة بين الطرفين من أجل إثراء ثقافة المؤسستين المعنيتين، إضافة إلى تمكين وتسهيل تبادل الطلبة بين المؤسستين، بواقع طالبين في الفصل الدراسي الواحد أو طالب واحد لمدة سنة دراسية على الأكثر بشكل منتظم ومستمر.
وتهدف مذكرة التفاهم الى تأطير التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بحيث تشمل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض التدريس وإلقاء المحاضرات وإجراء البحوث وتبادل الخبرات في إجراء مشاريع بحثية تعاونية، والاشتراك في تنظيم الندوات والندوات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية.
يذكر أن جامعة Essex جامعة بحثية عامة تأسست عام 1963 بعد عام واحد من تأسيس الجامعة الأردنية، وتحتل الترتيب 465 حسب تصنيف كيو أس العالمي، وتعتبر من أفضل الجامعات تصنيفا على مستوى بريطانيا.
--(بترا)
س ص/ أ أ / س س
02/10/2023 12:04:37
MENAFN02102023000117011021ID1107175903
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