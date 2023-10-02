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على بدرخان يفتتح أولى ورش مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورته الـ39

10/2/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت ورشة إخراج سينمائي للمخرج على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.



ومن جانبهم أشادوا الشباب المشاركين بالورشة وأكدوا انهم أستفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان.



ومن المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء ورشة التصوير المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ39
والتي يحاضر خلالها مدير التصوير الكبير سمير فرج.



وتضم لجان تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية، كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.



أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.



يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.
























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