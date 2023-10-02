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ميرفت أمين ونيللى كريم وهشام ماجد يقدمون واجب العزاء فى الراحل أحمد سامى العدل

10/2/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في الراحل أحمد سامي العدل، منهم الفنانة ميرفت أمين ونيللي كريم ودنيا سمير غانم وهشام ماجد والمخرج خالد جلال وحلمي عبد الباقى وأحمد وفيق وهنادى مهنا وأحمد مالك وكريم نور وحسن أبو الروس وأحمد طارق يحيي.

وحرصت الفنانة يسرا والفنانة أنوشكا والمؤلف تامر حبيب على التواجد ضمن أول المُعزين بعزاء الراحل
أحمد سامى العدل .

كما سبق أن حضر الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء، وكان فى استقبالهم كل من: مدحت وجمال ومحمد العدل، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت رشا سامي العدل قد أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وشارك العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة
يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "أعز الولد" عام 2021، وكان آخر مشاركاته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.
يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.



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