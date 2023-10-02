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أحمد صيام ودنيا عبد العزيز وجمال عبد الناصر يقدمون واجب العزاء فى الراحل محمد فريد

10/2/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت الفنانة دنيا عبد العزيز واجب العزاء في الراحل محمد فريد الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما تواجد كل من: الفنان أحمد صيام وجمال عبد الناصر وزوجته.
وبدأ مؤخراً عزاء الفنان
محمد فريد ، وتتلقى حاليًا ابنته ناهد العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص على التواجد منذ البداية الفنان محمد أبو داوود.
وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة؛ إذ عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم.
بدأ محمد فريد شغفه بالتمثيل فى سن صغيرة، خلال دراسته فى مدرسة بني سويف الثانوية، وكان مدرس اللغة الفرنسية الفنان عبد الله فرغلى، الذى شاهد محمد فريد فى بعض الحفلات، فطلبه ليشارك فى مسرحية بعنوان "30 يوم فى السجن" لنجيب الريحانى.
أسكن عبد الله فرغلى دور "مريم" للفنان محمد فريد، ذلك الدور الذى جسدته الفنانة فيكتوريا حبيقة فى مسرح نجيب الريحانى، وبالفعل ارتدى فريد ملابس الخادمة مريم وجسد دور امرأة فى تلك المسرحية.
ذكر الفنان محمد فريد في أحد لقاءاته عن كواليس أول عمل فني له، وقال: "خضتي الأولى من الكاميرا كانت في فيلم السقا مات.. عندما كنت أدرس في المعهد كان يُدرس لنا صلاح أبو سيف وطلب مني أن أذهب له استوديو الأهرام وقال لي ستقدم دور الرجل الذي يعمل في المسمط الخاص بتحية كاريوكا.. دي الخضة الأولى للكاميرا وأمام الفنانين والممثلين الكبار".
من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.

دنيا عبد العزيز تقدم واجب العزاء في محمد فريد


دنيا عبد العزيز تقدم واجب العزاء في محمد فريد



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