محمد منير وصلاح عبد الله وشريف عرفة يقدمون واجب العزاء فى الراحل أحمد سامى العدل

MENAFN - Youm7) حرص الكينج محمد منير والفنان ياسر جلال وآسر ياسين وصلاح عبد الله والمخرج شريف عرفة وسيد رجب ودياب والإعلامية هالة سرحان وعزيز الشافعي وتامر حسين والمنتج محسن جابر، على حضور عزاء الراحل أحمد سامى العدل.

كما حرصت الفنانة يسرا والفنانة أنوشكا والمؤلف تامر حبيب على التواجد ضمن أول المُعزين بعزاء الراحل

أحمد سامى العدل .

أيضاً سبق أن حضر الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء، وكان فى استقبالهم كل من مدحت وجمال ومحمد العدل، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وسط عدد من النجوم الذين بدأوا في التوافد على العزاء.

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".وشارك العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرةيسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "أعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركاته في الفن في مسلسل "جميلة"، حيث عمل سكريبت حركة خلاله.يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.



