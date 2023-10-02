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عروض ألعاب نارية لأحمد عصام تضىء سماء ميدان الكوربة بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه

10/2/2023 2:32:19 PM
(MENAFN- Youm7) قدم مصمم الألعاب النارية أحمد عصام، عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة ، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024-2030، ورددت الجماهير المتواجدة فى ميدان الكوربة تحيا مصر.



وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.



وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.



وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.



وطالب المواطنون الرئيس السيسي باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد لها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.









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