7 عادات تساعد على خلق التوازن في البيت أثناء العام الدراسي

MENAFN - Youm7) مع بداية العام الدراسي الجديد تزداد الضغوط النفسية على الأسرة والأبناء والتي تؤثر على نفسية الزوجين ما ينتج عنها النظرة السلبية للطفل حول الدراسة ومتطلباتها الشاقة، وحتى تصل الأسرة للتوازن النفسي والاجتماعي وتحقق التفوق العلمي والأخلاقي لأبنائها فيجب علينا اتباع هذه النصائح وفقًا لما أشارت إليها ريهام عبد الرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي جامعة القاهرة.

التوازن الأسري الانطباعات الإيجابية

تكوين الانطباعات الإيجابية عن الدراسة هي مسئولية الأباء تجاه أبناءهم وذلك من خلال الحديث الايجابي عن قيمة العلم والعلماء من خلال ضرب الأمثلة بالنماذج الملهمة في الحياة والتي يتخذها الطفل كنموذج يقتضي به في حياته.

الراحة الذهنية

احرصي على تدريب الأبناء بعد عودتهم من المدرسة الحصول على قدر كافي من الراحة والنوم وليكن لمدة نصف ساعة لاستعادة نشاطهم الذهني والجسدي بعد يوم شاق وطويل بالمدرسة، بشرط ألا يطيل الأبناء في مدة الراحة حتى لا تؤثر على نظام نومهم الذين اعتادوا عليه.

الاستقلال والمسئولية

من المهارات الضرورية التي يجب تدريب الأبناء عليها في أوقات الدراسة هي مهارة الاستقلال والاعتماد على النفس من خلال اعطاءهم بعض المسئوليات المنزلية البسيطة كترتيب غرفتهم، وتنظيم جدول الكتب المدرسية بشكل يومي، ومساعدتك في بعض الأعباء المنزلية

البسيطة حتى يعتادون على التعاون والمشاركة والاحساس بالأخرين.

الاحتواء والإنصات

كثير هي المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الأبناء في الدراسة كالعدوان والتنمر والتي تتطلب من الآباء الإنصات والاحتواء الدائم للأبناء ليس من أجل حل المشكلة بقدر ما هو بهدف الاحتواء والاهتمام بمشاعرهم وتقديرها وتقديم الدعم النفسي لهم.

التحفيز

من الضروري تحفيز الأبناء على المذاكرة من خلال تدريبهم على استخدام جميع الحواس التي تساعدهم على تذكر المعلومات وترسيخها مثل الذاكرة البصرية من خلال الفيديوهات التعليمية، والكتابة، والذاكرة السمعية بالاستماع والملاحظة، واستخدام الحركة أثناء شرح الدروس.

تبادل الأدوار

لابد من التواصل مع الأبناء ومعرفة ما يجول بخاطرهم من أفكار وتخوفات تجاه المدرسة والمعلمين من خلال عمل بروفة أو مسرحية داخل المنزل مع تبادل الادوار فيها بحيث نتعرف على مشاعرهم الإيجابية والسلبية تجاه الدراسة بشكل غير مباشر.

تنظيم الوقت

يعد من أهم الطرق التي تساعدك على ترتيب الفوضى في حياتك أثناء مرحلة الدراسة هي تنظيم الوقت بحيث يتم تدريب الأبناء على تخصيص الوقت والمكان المناسب للمذاكرة، مع الحرص على وجود وقت للراحة واللعب للقضاء على الشعور بالملل والنفور من المذاكرة.

التوزان الاسري في ظل زحمة المدارس







