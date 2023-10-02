10 أطعمة تساعدك على النوم بسهولة والتغلب على الأرق

(MENAFN
- Youm7) هناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نأكله وجودة نومنا، فبعض الأكلات يمكن أن تسبب لنا الأرق وتجعلنا نعاني نومًا سيئًا ولكن في المقابل هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها إذا كنا نعاني من الأرق وتساعد في تحسين جودة النوم. في التقرير التالي من موقع Bold Sky نستعرض عدة أطعمة تساعدك على النوم فورًا:
أطعمة تساعدك على النوم
النوم 1. العسل
أضف القليل من العسل إلى الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب قبل ساعات قليلة من موعد ذهابك إلى السرير. هذا القدر القليل من الجلوكوز يخفض مستويات الأوركسين، وهو ناقل عصبي يرفع مستوى اليقظة لديك. 2. الحبوب الكاملة
إذا كنت تشعر ببعض القلق قبل النوم، تناول قطعة من خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحمص. تشجع الحبوب الكاملة إنتاج الأنسولين، مما يساعد المسارات العصبية على إيصال التربتوفان – وهو حمض أميني يعمل كمسكن – إلى الدماغ. 3. الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحصول على نوم عميق أثناء الليل . يحتوي الموز أيضًا على التربتوفان والمغنيسيوم، مما يجعل طبيعة هذه الفاكهة مهدئة قليلاً. 4. الفاصوليا
تُستخدم فيتامينات ب منذ فترة طويلة لعلاج الأرق والمساعدة في تخفيف التوتر والقلق . إذا كنت تبحث عن مركب طبيعي من فيتامين ب، جرب الفاصوليا، فهي تحتوي على كمية قليلة من فيتامينات ب المختلفة. 5. الألبان
الألبان هي مصدر طبيعي للتربتوفان الذي يحفز النوم، ومحتوى الكالسيوم في الألبان له تأثير معزز لطيف على الأحماض الأمينية. 6. المكسرات
تعتبر حفنة من المكسرات وجبة خفيفة رائعة قبل النوم لأنها تساعد على تعزيز مستويات السيروتونين في الدماغ وهي مصدر ممتاز للمغنيسيوم والتربتوفان. يحتوي الجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس على أعلى مستويات المهدئات الطبيعية.
مكسرات 7. الشوفان
الميلاتونين هو هرمون يساعد على التحكم في دورة النوم/الاستيقاظ في الجسم. الشوفان مصدر طبيعي للميلاتونين. إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة قبل النوم، تناول وعاء صغير من دقيق الشوفان أو كعكة الشوفان الصحية. 8. الحمص
الحمص يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، ويحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالسعادة الذي يعزز صحتك العقلية ويساعدك على الراحة بسهولة.
9. الخضر الورقية
تحتوي الخضر الورقية على مستويات عالية من الكالسيوم، المهم لإنتاج هرمونات النوم. هل ترغب في تناول شيء مالح ومقرمش قبل النوم؟ اصنع بعض رقائق الكرنب للحصول على وجبة خفيفة مغذية تساعد على النوم.
10. الزبادي
قد يكون وعاء صغير من الزبادي مع القليل من الإضافات المفضلة لديك هو ما تحتاجه للنوم. وذلك لأن الزبادي يحتوي على الكالسيوم، وهو ضروري لمعالجة هرمونات التريبتوفان والميلاتونين التي تحفز النوم.
MENAFN02102023000132011024ID1107175895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.