10 أطعمة تساعدك على النوم بسهولة والتغلب على الأرق

MENAFN - Youm7) هناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نأكله وجودة نومنا، فبعض الأكلات يمكن أن تسبب لنا الأرق وتجعلنا نعاني نومًا سيئًا ولكن في المقابل هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها إذا كنا نعاني من الأرق وتساعد في تحسين جودة النوم. في التقرير التالي من موقع Bold Sky نستعرض عدة أطعمة تساعدك على النوم فورًا:أطعمة تساعدك على النومالنوم 1. العسل أضف القليل من العسل إلى الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب قبل ساعات قليلة من موعد ذهابك إلى السرير. هذا القدر القليل من الجلوكوز يخفض مستويات الأوركسين، وهو ناقل عصبي يرفع مستوى اليقظة لديك. 2. الحبوب الكاملة إذا كنت تشعر ببعض القلق قبل النوم، تناول قطعة من خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحمص. تشجع الحبوب الكاملة إنتاج الأنسولين، مما يساعد المسارات العصبية على إيصال التربتوفان – وهو حمض أميني يعمل كمسكن – إلى الدماغ. 3. الموز يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحصول على نوم عميق أثناء الليل . يحتوي الموز أيضًا على التربتوفان والمغنيسيوم، مما يجعل طبيعة هذه الفاكهة مهدئة قليلاً. 4. الفاصوليا تُستخدم فيتامينات ب منذ فترة طويلة لعلاج الأرق والمساعدة في تخفيف التوتر والقلق . إذا كنت تبحث عن مركب طبيعي من فيتامين ب، جرب الفاصوليا، فهي تحتوي على كمية قليلة من فيتامينات ب المختلفة. 5. الألبان الألبان هي مصدر طبيعي للتربتوفان الذي يحفز النوم، ومحتوى الكالسيوم في الألبان له تأثير معزز لطيف على الأحماض الأمينية. 6. المكسرات

تعتبر حفنة من المكسرات وجبة خفيفة رائعة قبل النوم لأنها تساعد على تعزيز مستويات السيروتونين في الدماغ وهي مصدر ممتاز للمغنيسيوم والتربتوفان. يحتوي الجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس على أعلى مستويات المهدئات الطبيعية.

مكسرات 7. الشوفان الميلاتونين هو هرمون يساعد على التحكم في دورة النوم/الاستيقاظ في الجسم. الشوفان مصدر طبيعي للميلاتونين. إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة قبل النوم، تناول وعاء صغير من دقيق الشوفان أو كعكة الشوفان الصحية. 8. الحمص الحمص يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، ويحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالسعادة الذي يعزز صحتك العقلية ويساعدك على الراحة بسهولة.9. الخضر الورقية تحتوي الخضر الورقية على مستويات عالية من الكالسيوم، المهم لإنتاج هرمونات النوم. هل ترغب في تناول شيء مالح ومقرمش قبل النوم؟ اصنع بعض رقائق الكرنب للحصول على وجبة خفيفة مغذية تساعد على النوم.10. الزبادي قد يكون وعاء صغير من الزبادي مع القليل من الإضافات المفضلة لديك هو ما تحتاجه للنوم. وذلك لأن الزبادي يحتوي على الكالسيوم، وهو ضروري لمعالجة هرمونات التريبتوفان والميلاتونين التي تحفز النوم.