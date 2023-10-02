احترم اختياراته.. 14 خطوة مهمة تشجع طفلك على الاستقلالية واتخاذ القرار

(MENAFN
- Youm7) تسعى الأمهات دائمًا إلى تربية سليمة لأطفالها ، داعمة لشخصيته تشجعه على الاستقلالية واتخاذ القرارات السليمة، فتشجيع الأطفال على صنع القرار هو عملية تستدعي الصبر والتوجيه السليم. فيما يلي 14 خطوات تساعدك في تحقيق ذلك وفقًا لما ذكره موقع"
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طفل يربط الرابطة عنق 1. اعطِ وقتًا للطفل ليتعلم ويكتشف بنفسه
اسمح له بالتفاعل مع بيئته وتجربة أشياء جديدة
في الحياة بمفرده.
2. قدِمِ المساعدة عند الحاجة
على الرغم من أهمية الاستقلالية، إلا أنه في البداية من المهم أن يعرف الطفل أنه يمكنه أن يعتمد على الدعم العاطفي والمساعدة عند الحاجة.
3. حدِدِ الأهداف المناسبة لعمره
قسّم الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة ومناسبة لقدراته ومستواه العمري.
4. امنحه مسئولية صغيرة
ابدأ بمسئوليات بسيطة تساعده على اتخاذ قرارات صغيرة، مثل اختيار ملابسه أو ترتيب ألعابه.
5. احترم اختياراته
حتى إن كانت الاختيارات الصغيرة غير مهمة بالنسبة لك، فمن المهم تقدير اختيارات طفلك وعدم التدخل إلا إذا كان هناك خطر حقيقي.
طفلة صغيرة 6.قدِمِ الخيارات المحدودة
بدلاً من ترك الطفل يواجه الكثير من الخيارات، قدم له خيارات محدودة ليتعلم كيفية اتخاذ القرارات.
7. كونِ نموذجًا إيجابيًا
يتعلم الأطفال الكثير من خلال الملاحظة، لذا كون نموذجًا إيجابيًا في اتخاذ القرارات والتعامل مع المسؤوليات.
8. قدِمِ الملاحظات الإيجابية والتشجيع
عندما يتخذ الطفل قرارًا صحيحًا أو يكون مستقلاً، قدِم له الملاحظات الإيجابية والتشجيع لتعزيز سلوكه.
9. استخدمِ العواطف بشكل صحيح
عندما يشعر الطفل بالضغط أو الاضطراب، قدِم له الدعم العاطفي وساعده على تحديد مشاعره وإدارتها بشكل صحيح لاتخاذ قرارات منطقية.
10. كوّنِ فريقًا
قدِم للطفل فرصًا للعمل ضمن فريق، سواء في المنزل أو في المدرسة، حيث يتعلم التفاعل مع الآخرين واتخاذ قرارات جماعية.
12. حثِه على تطوير مهارات حل المشكلات
قدِم للطفل مسائل أو مشكلات صغيرة يحتاج إلى حلها، واعطه الفرصة للتفكير في حلول مختلفة واختيار الأفضل.
13. قدِمِ الدعم والتوجيه
كون داعمًا وموجهًا لطفلك في رحلته نحو الاستقلالية، وقدِم النصائح والمعلومات حين يحتاج إليها.
14. احتفل بالنجاحات
قدِم تقديرًا واحتفالًا بالنجاحات التي يحققها الطفل في اتخاذ القرارات وزيادة استقلاليته.
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