احترم اختياراته.. 14 خطوة مهمة تشجع طفلك على الاستقلالية واتخاذ القرار

MENAFN - Youm7) تسعى الأمهات دائمًا إلى تربية سليمة لأطفالها ، داعمة لشخصيته تشجعه على الاستقلالية واتخاذ القرارات السليمة، فتشجيع الأطفال على صنع القرار هو عملية تستدعي الصبر والتوجيه السليم. فيما يلي 14 خطوات تساعدك في تحقيق ذلك وفقًا لما ذكره موقع"positiveparenting

طفل يربط الرابطة عنق 1. اعطِ وقتًا للطفل ليتعلم ويكتشف بنفسه



اسمح له بالتفاعل مع بيئته وتجربة أشياء جديدة

في الحياة بمفرده.

2. قدِمِ المساعدة عند الحاجة

على الرغم من أهمية الاستقلالية، إلا أنه في البداية من المهم أن يعرف الطفل أنه يمكنه أن يعتمد على الدعم العاطفي والمساعدة عند الحاجة.

3. حدِدِ الأهداف المناسبة لعمره

قسّم الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة ومناسبة لقدراته ومستواه العمري.

4. امنحه مسئولية صغيرة

ابدأ بمسئوليات بسيطة تساعده على اتخاذ قرارات صغيرة، مثل اختيار ملابسه أو ترتيب ألعابه.

5. احترم اختياراته

حتى إن كانت الاختيارات الصغيرة غير مهمة بالنسبة لك، فمن المهم تقدير اختيارات طفلك وعدم التدخل إلا إذا كان هناك خطر حقيقي.

طفلة صغيرة 6.قدِمِ الخيارات المحدودة

بدلاً من ترك الطفل يواجه الكثير من الخيارات، قدم له خيارات محدودة ليتعلم كيفية اتخاذ القرارات.

7. كونِ نموذجًا إيجابيًا



يتعلم الأطفال الكثير من خلال الملاحظة، لذا كون نموذجًا إيجابيًا في اتخاذ القرارات والتعامل مع المسؤوليات.

8. قدِمِ الملاحظات الإيجابية والتشجيع



عندما يتخذ الطفل قرارًا صحيحًا أو يكون مستقلاً، قدِم له الملاحظات الإيجابية والتشجيع لتعزيز سلوكه.

9. استخدمِ العواطف بشكل صحيح

عندما يشعر الطفل بالضغط أو الاضطراب، قدِم له الدعم العاطفي وساعده على تحديد مشاعره وإدارتها بشكل صحيح لاتخاذ قرارات منطقية.

10. كوّنِ فريقًا



قدِم للطفل فرصًا للعمل ضمن فريق، سواء في المنزل أو في المدرسة، حيث يتعلم التفاعل مع الآخرين واتخاذ قرارات جماعية.

12. حثِه على تطوير مهارات حل المشكلات

قدِم للطفل مسائل أو مشكلات صغيرة يحتاج إلى حلها، واعطه الفرصة للتفكير في حلول مختلفة واختيار الأفضل.

13. قدِمِ الدعم والتوجيه

كون داعمًا وموجهًا لطفلك في رحلته نحو الاستقلالية، وقدِم النصائح والمعلومات حين يحتاج إليها.

14. احتفل بالنجاحات

قدِم تقديرًا واحتفالًا بالنجاحات التي يحققها الطفل في اتخاذ القرارات وزيادة استقلاليته.



