هاجر صنعتها والبنات حبتها.. كرنبة عروسة التسعينيات تعود من جديد

(MENAFN
- Youm7) تعلق جيل التسعينيات بالعديد من التفاصيل في فترة طفولتهم، كانت الحياة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وكان كل ما يلهوا هؤلاء الأطفال هي الألعاب اليدوية للأولاد، والعرائس
للفتيات الصغيرة، وكان من أشهر هذه العرائس "ركنبة" ذات الملامح الجميلة المصنعة من القطن والقماش، والوجه الممتلئ المليء بالمرح المصنوع من بالبلاستيك، وبعد مرور الكثير من السنوات، اختفت هذه العروسة وظهر مكانها تصميمات مستحدثه وجديدة، الأمر الذي جعل هاجر الباشا صاحبة الـ 30 عام تعاود تصميم "كرنبة " ولكن هذه المرة مصنعة بالكامل من الكوريشيه.
تصميم كرنبة هاجر ساعدت على عودة "كرنبة" أشهر عروسة لجيل التسعينات: البنات حبوها
قالت هاجر في حديثها لـ "اليوم السابع" وهي أم لطفلين أن تصميمها للعرائس ليس له علاقة أبداً بدراستها، حيث أنها درست في كلية الهندسة ثم حولت بعد فترة إلى كلية التجارة بجامعة عين شمس،
وخلال فترة الدراسة خاصة أثناء الثانوية العامة كانت تهرب من ضغط المذاكرة بالرسم والأعمال اليدوية، وكانت ترسُم شخصيات من خيالها.
تصميمات العرائس
خلال فترة الجامعة تحول شغف هاجر نحو الأعمال اليدوية أكثر خاصة الكوريشيه، الفن التي أعتبرته خيوط تربط الأفكار لتنجز عمل فني يحب أن يراه الجميع ممن حولها، بدأت في صناعة الحقائب من الكوريشيه ، بجانب المفارش، ثم فكرت في كيفية تطوير هذه الموهبة، ثم بدأت بالفعل تنفيذ العرائس بالكوريشيه.
تصميمات كرنبة
بدأت في تصميم العرائس منذ ما يقرب الـ 10 سنوات،قبل أن تعرف أن هذا النوع من الفن يسمى "amigurumi"، والتي أعتبرتها خطوة صعبة للغاية بأنها علمت نفسها بنفسها، بجانب تكثيف ساعات العمل لكي تصمم هذه العرائس بشكل إحترافي، وذلك كله بدعم من الأهل خاصة والديها وأخواتها.
عروسة
صممت الكثير من العرائس المختلفة والتي تشبه الكثير من شخصيات الكارتون، والبعض الأخر يشبه فتيات في الواقع يريدون أن يهادوا بعضهن بها، وأضافت: "رسمت شخصية أسمها شمس، وعملتها عروسة ودي كانت حلم من أحلامي، وعرضتها للبيع وصاحبتها لحد دلوقتي على تواصل معايا وبتحبها جدا"، حتى قررت تصميم "كرنبة" أشهر عرائس جيل التسعينات، وأضافت: "في 2017 شخص طلب مني" كرنبة" هدية لخطيبته وطبعا كان تحدي وحاجة جديدة، لأنها مبقتش بتتباع أصلاً ومش موجودة في السوق"
العروسة شمس
وأردفت: "قعدت أدور على صورها في كل حتة عشان يبقى عندي مخزون ليها كدة من كل الزوايا، وعملتها، وقتها العروسة عجبتهم جداً بس بالنسبة لشغلي دلوقتى كان في فرق رهيب صراحة"، بعد فترة ليست بالكبيرة أخذ التصميم الخاص بكرنبة في التطور وأصبح شكلها وتصميمها أكثر احترافية، بل وتهافت الكثير من الفتيات عليها خاصة مع تنوع احجامها وألوانها، بل وأعادتهن إلى فترة الطفولة، وجعلتهن يستطعن اقتناء أحداهن لبناتهن.
العروسة كرنبة
عرائس بالكوريشيه
عرائس
كرنبة
كوريشيه
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