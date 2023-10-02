هاجر صنعتها والبنات حبتها.. كرنبة عروسة التسعينيات تعود من جديد

MENAFN - Youm7) تعلق جيل التسعينيات بالعديد من التفاصيل في فترة طفولتهم، كانت الحياة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وكان كل ما يلهوا هؤلاء الأطفال هي الألعاب اليدوية للأولاد، والعرائسللفتيات الصغيرة، وكان من أشهر هذه العرائس "ركنبة" ذات الملامح الجميلة المصنعة من القطن والقماش، والوجه الممتلئ المليء بالمرح المصنوع من بالبلاستيك، وبعد مرور الكثير من السنوات، اختفت هذه العروسة وظهر مكانها تصميمات مستحدثه وجديدة، الأمر الذي جعل هاجر الباشا صاحبة الـ 30 عام تعاود تصميم "كرنبة " ولكن هذه المرة مصنعة بالكامل من الكوريشيه.

تصميم كرنبة هاجر ساعدت على عودة "كرنبة" أشهر عروسة لجيل التسعينات: البنات حبوها

قالت هاجر في حديثها لـ "اليوم السابع" وهي أم لطفلين أن تصميمها للعرائس ليس له علاقة أبداً بدراستها، حيث أنها درست في كلية الهندسة ثم حولت بعد فترة إلى كلية التجارة بجامعة عين شمس،

وخلال فترة الدراسة خاصة أثناء الثانوية العامة كانت تهرب من ضغط المذاكرة بالرسم والأعمال اليدوية، وكانت ترسُم شخصيات من خيالها.

تصميمات العرائس

خلال فترة الجامعة تحول شغف هاجر نحو الأعمال اليدوية أكثر خاصة الكوريشيه، الفن التي أعتبرته خيوط تربط الأفكار لتنجز عمل فني يحب أن يراه الجميع ممن حولها، بدأت في صناعة الحقائب من الكوريشيه ، بجانب المفارش، ثم فكرت في كيفية تطوير هذه الموهبة، ثم بدأت بالفعل تنفيذ العرائس بالكوريشيه.

تصميمات كرنبة

بدأت في تصميم العرائس منذ ما يقرب الـ 10 سنوات،قبل أن تعرف أن هذا النوع من الفن يسمى "amigurumi"، والتي أعتبرتها خطوة صعبة للغاية بأنها علمت نفسها بنفسها، بجانب تكثيف ساعات العمل لكي تصمم هذه العرائس بشكل إحترافي، وذلك كله بدعم من الأهل خاصة والديها وأخواتها.

عروسة





صممت الكثير من العرائس المختلفة والتي تشبه الكثير من شخصيات الكارتون، والبعض الأخر يشبه فتيات في الواقع يريدون أن يهادوا بعضهن بها، وأضافت: "رسمت شخصية أسمها شمس، وعملتها عروسة ودي كانت حلم من أحلامي، وعرضتها للبيع وصاحبتها لحد دلوقتي على تواصل معايا وبتحبها جدا"، حتى قررت تصميم "كرنبة" أشهر عرائس جيل التسعينات، وأضافت: "في 2017 شخص طلب مني" كرنبة" هدية لخطيبته وطبعا كان تحدي وحاجة جديدة، لأنها مبقتش بتتباع أصلاً ومش موجودة في السوق"

العروسة شمس





وأردفت: "قعدت أدور على صورها في كل حتة عشان يبقى عندي مخزون ليها كدة من كل الزوايا، وعملتها، وقتها العروسة عجبتهم جداً بس بالنسبة لشغلي دلوقتى كان في فرق رهيب صراحة"، بعد فترة ليست بالكبيرة أخذ التصميم الخاص بكرنبة في التطور وأصبح شكلها وتصميمها أكثر احترافية، بل وتهافت الكثير من الفتيات عليها خاصة مع تنوع احجامها وألوانها، بل وأعادتهن إلى فترة الطفولة، وجعلتهن يستطعن اقتناء أحداهن لبناتهن.

العروسة كرنبة





عرائس بالكوريشيه





عرائس





كرنبة





كوريشيه



