إطلاق جولة افتراضية لجبل الطير بالمنيا والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة

MENAFN - Youm7) أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، منذ قليل، جولة افتراضية لمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا والذى يعد أحد النقاط الهامة بمسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن إطلاق هذه الجولة يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة ولاسيما فى ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار فى مصر من أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها فى إطار مشروع "إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة" الذى توليه الدولة المصرية ممثلة فى وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا.

كما أشار إلى أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضيًا فى منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، والتى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها بمصر، حيث أن هذه الجولة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضافت اسوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة أنه سيتم الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكترونى للهيئة من خلال الدخول على هذا الرابط

وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للهيئة (Experience Egypt)، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر يتضمن 25 موقعًا مرت بهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، وقد قامت وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية بافتتاح 10 نقاط من المسار حتى الآن منهم 9 مواقع أثرية وموقع غير أثرى، وجارى العمل على الانتهاء من كافة نقاط المسار فى أقرب وقت ممكن.