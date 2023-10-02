تراجع أسعار الذهب.. ووزير الزراعة يعلن الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف.. فيديو

MENAFN - Youm7) استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم أبرز الأخبار فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع، منها إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويابحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج شمل

175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد "القصير"، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

واستعرضت النشرة تراجع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بحوالي 20 جنيها ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2160 جنيها في حين تشهد الأسعار العالمية للذهب استقرار واضح بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2140 جنيها.

عيار 18 يسجل 1834 جنيها.

عيار 24 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 17120 جنيها.

واستعرض عبد الحليم سالم إعلان حسن شحاتة، وزير العمل، أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023 ، من جانبه قرر البنك المركزي المصرى والبورصة المصرية

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023،

السادس من أكتوبر)،

من المقرر أن يُستأنف العمل في البنوك والبورصة صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.

واستطاعت الدولة خلال التسع سنوات الماضية رقمنة 118 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، وبلغت عدد الخدمات في مختلف القطاعات على منصة مصر الرقمية 170 خدمة حكومية، وبلغ حجم معاملات التوقيع الإلكتروني عام 2022 عدد 375 مليون معاملة مقارنة بـ3 ملايين معاملة عام 2020.

وارتفعت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 0.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى 26.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبلغت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في القطاع 3.2% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي الاستثمار الأجنبي 6.8% خلال نفس العام.



