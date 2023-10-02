الهيئة العامة للتنشيط السياحي تختتم جولتها الترويجية بالسوق الياباني

MENAFN - Youm7) اختتمت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى جولتها الترويجية بالسوق اليابانى للتعريف بالمقصد السياحى المصرى وما يتميز به من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة ولاسيما منتج السياحة الثقافية. وقد استغرقت هذه الجولة أسبوع شملت مدينتى طوكيو وناجويا.

وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن هذه الجولة تأتى فى إطار خطة وأنشطة الهيئة للترويج لمنتج السياحة الثقافية الذى يتميز به المقصد السياحى المصرى، ضمن سلسلة الجولات الترويجية التى تنظمها الهيئة للدكتور زاهى حواس بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر والتى استهلها بزيارة دول منطقة البلطيق والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والدكتور زاهى حواس والسفارات المصرية بالخارج.

وخلال هذه الجولة ألقى الدكتور زاهى حواس ثلاث محاضرات بجامعتى كامازاوا وواسيدا بطوكيو، وجامعة ناجويا فى ناجويا، استعرض خلالها الاكتشافات الأثرية التى تم الكشف عنها مؤخراً فى مصر، والتى من بينها اكتشاف المدينة الذهبية بالأقصر والتى تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية فى العالم لعام 2021، وأحدث الاكتشافات بمنطقة آثار سقارة وأسرار هرم خوفو وتمثال أبو الهول واكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى توجيه رسالة لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى.

كما قدم عمرو القاضى عرض تقديمى استعرض خلاله المقومات السياحية والأثرية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والتجارب السياحية المتنوعة التى يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.

وقد ألتقى الدكتور زاهى حواس، والأستاذ عمرو القاضى بعمدة مدينة طوكيو، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر واليابان وحرص الحكومة المصرية على دفع الحركة السياحية بين البلدين.

وعلى هامش الجولة، عقد الرئيس التنفيذى للهيئة اجتماعاً موسعاً مع مسئولى اتحاد شركات السياحة اليابانية JATA بحضور أكثر من 30 شركة سياحة يابانية، استعرض خلاله أخر المستجدات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر، وما يتم من جهود لتطوير البنية التحتية السياحية بالمقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى الحديث عن المنتجات والأنماط السياحية المتميزة التى تقدمها مصر للسائحين ولا سميا السائح اليابانى.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر.

كما عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى الصحف وكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية اليابانية والتى تم خلالها التعريف بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والأنشطة السياحية المختلفة التى يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر، بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم ولاسيما اليابان.