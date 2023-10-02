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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2-10-2023

10/2/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2-10-2023.



إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر للزيوت والصابون، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدلتا للسكر.



البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 9.89%، واستحوذت المؤسسات على 38.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.41%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 386.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 393 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 536 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 23875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 8333 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.



وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 31.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.



- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 32.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.



- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 57.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.04%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 16.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.



- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.654 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 45.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.08%.



- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.805 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.44%.



- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 155.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%.



- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.35%.



- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.126 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.67%.











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