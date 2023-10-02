رحيل الكاتبة والفيلسوفة فوزية أسعد عن عمر يناهز 94 عامًا

(MENAFN
- Youm7) رحلت عن عالمنا الكاتبة والروائية فوزية أسعد، وهى كاتبة مصرية، حصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب في جامعة السوربون ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها، وعملت على تدريس الفلسفة في جامعة القاهرة، وتقيم حاليًا في سويسرا.
وكتبت الروائية هالة البدرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وداعًا صديقتي توأم روحي الكاتبة الفيلسوفة الكبيرة كنت أستظل بإنسانيتك".
منشور
الروائية هالة البدرى
كتبت الدكتورة فوزية أسعد روايتها الأولى "مصرية" في 1975 تصور فيها آثار الثورة المصرية عام 1952 والصراع العربي الإسرائيلي على امرأة قبطية مصرية،
ولها روايات أخرى وهي "حتشبسوت المرأة الفرعون"، و"أحلام وقمامة القاهرة"، و"الفراعنة المارقون حتشبسوت، أخناتون، نفرتيتي"، و"بيت الأقصر الكبير"، و"أطفال وقطط".
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