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رحيل الكاتبة والفيلسوفة فوزية أسعد عن عمر يناهز 94 عامًا

10/2/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Youm7) رحلت عن عالمنا الكاتبة والروائية فوزية أسعد، وهى كاتبة مصرية، حصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب في جامعة السوربون ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها، وعملت على تدريس الفلسفة في جامعة القاهرة، وتقيم حاليًا في سويسرا.

وكتبت الروائية هالة البدرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وداعًا صديقتي توأم روحي الكاتبة الفيلسوفة الكبيرة كنت أستظل بإنسانيتك".


منشور
الروائية هالة البدرى


كتبت الدكتورة فوزية أسعد روايتها الأولى "مصرية" في 1975 تصور فيها آثار الثورة المصرية عام 1952 والصراع العربي الإسرائيلي على امرأة قبطية مصرية،
ولها روايات أخرى وهي "حتشبسوت المرأة الفرعون"، و"أحلام وقمامة القاهرة"، و"الفراعنة المارقون حتشبسوت، أخناتون، نفرتيتي"، و"بيت الأقصر الكبير"، و"أطفال وقطط".


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