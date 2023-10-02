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وضع 265 لوحة تعريفية ضمن مشروع حكاية شارع

10/2/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت وزارة الثقافة من بعد عام 2014، العديد من المشروعات التنموية والثقافية التي تساهم في بناء الإنسان وتأصيل الهوية الوطنية، ومن بين هذه المشروعات، مشروع حكاية شارع .



ولايزال
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، يستكمل مشروع "حكاية شارع" الذى مر على اطلاقه ست سنوات، ضمن مخطط ذاكرة المدينة ليحكى بالأساس تاريخ شخصيات بارزة تحمل شوارع العاصمة وأسماءهم منذ مئات السنين، من خلال لافتات جديدة تقدم في مقتطفات عن حياتهم.



وهو ما يسلط الأضواء على حياة مشاهير من علماء وساسة وزعماء، وضعت أسماؤهم على الكثير من الشوارع تخليدا وعرفانا بدورهم في نهضة مصر كل في مجاله، لتتحول اللافتات التي تعلو الأعمدة إلى عناوين كبيرة في كتب التاريخ، وشاهداً يؤرخ لحقب مختلفة من تاريخ مصر، كما يأتى مشروع حكاية شارع امتداد لرؤية الجهاز في الحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى المتميز والحفاظ على التراث الثقافى ودوره في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصرى.



ويشار إلى أن مشروع حكاية شارع ينفذ من قبل لجنة علمية متخصصة تبحث في أسماء الشوارع التي اشتهرت بها، ووضع نبذة مكثفة عن أهمية تلك الأسماء لتوضع على اللافتات في أماكنها .


فكرة المشروع


انطلاق فكرة المشروع من خلال وضع مجسم مكون من عمود ولافتة تحمل أسماء الشوارع ونبذة مختصرة لكل شخصية وذلك بهدف تعريف العابرين بشوارع القاهرة الخديوية بالأعلام الذين اطلقت أسماءهم على شوارع المدينة.


مراحل اطلاق مشروع حكاية شارع


خلال 2017، بدأ المشروع بتنفيذ المرحلة التجريبية بمنطقة "القاهرة الخديوية" بشوارع طلعت حرب، وشارع عبد الخالق ثروت وشارع شريف.



خلال 2018 ، بدأت المرحلة الأولى بمنطقة القاهرة الخديوية والزمالك وخلال تلك المرحلة تم تنفيذ عدد 29 شارعا بالقاهرة الخديوية وتنفيذ عدد 18 شارعا بالزمالك.



خلال 2019،
تم تركيب لافتة حكاية شارع منطقة البورصة بشارع الشريفين، كما تم اطلاق المرحلة الثانية لمناطق حيث تم تنفيذ عدد 13 شارعا بجاردن سيتى وعدد 37 شارعا بمصر الجديدة وعدد 10 شوارع بالقاهرة التاريخية.



خلال 2020 اطلاق الموقع التجريبى للموقع الرسمي للمشروع واطلاق المرحلة الثالثة للمشروع بمدينة الإسكندرية لتنفيذ عدد 55 شارعا، كما تم تدشين خاصة QR عبر الموقع الرسمي للمشروع.



خلال عام 2022 ، اطلاق المرحلة الرابعة للمشروع بمحافظة الجيزة حى الدقى – حى العجوزة عدد 50 شارعا.



خلال 2023، اطلاق المرحلة الخامسة لمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة عدد 50 شارعا.



وفى الوقت الحالي يعكف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لإطلاق المرحلة الجديدة للمشروع خلال هذا العام والعام المقبل في محافظة الإسكندرية ومحافظة بورسعيد وسيتم تنفيذ 50 لوحة .











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