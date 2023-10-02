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حكاية وطن.. 1368 برنامجًا لتدريب وتأهيل العاملين بوزارة الثقافة في عهد السيسى

10/2/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Youm7) ضمن خطة الرئيس السيسى لبناء الإنسان، وتطوير أدوات المنظومة الإدارية للدولة المصرية، استهدف البرنامج الرئاسي خلال السنوات التسع الماضية، تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما نفذته وزارة الثقافة عبر إدارة التدريب بالقطاعات المختلفة، بوضع برامج دورية لتدريب وتاهيل العاملين، حيث تم تنفيذ 1368 برنامج تدريبي للعاملين.



والخطة تستهدف تدريب كل العاملين بقطاعات وزارة الثقافة وذلك خلال عشر دورات منها خمسة دورات فى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورتين فى الحاسب الآلي ( word) ودورتين (xl) ودورة تدريبية فى إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن عدد المتدربين فى برامج الجزء الأول من خطة 2022 /2023 حوالى 200 متدرب وقد بدأت
فى الإدارة العامة للتنظيم والإدارة الدورات فى الثالث من أكتوبر ما بين مكتبة مصر العامة وبين مقر إدارة التدريب بالدقى وأيضا فى قاعات المجلس ومدة كل دورة خمسة أيام
وبمعدل 20
ساعة؛ وبنهاية كل دورة يتم تسليم الدارسين شهادات نجاح.



وجدير بالذكرأن الدورة التدريبية تنقسم لعدة مجموعات كل مجموعة منها تتكون من 20 فرد من مديرين الإجارات ورؤساء الإدارات المركزية والموظفين، وتمنحها الإعلامية رضا الكرداوى، استشاري تكنولوجيا الإعلام ورئيسة المجلس العربي للإعلام والانماء سابقا.



ويأتي البرنامج التدريبي فى إطار استعداد الوزارة للتحول الرقمي لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية لتواكب مستجدات العصر الحالي، وتحقيق أهداف برنامج بناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة.



كما يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف إلى تأهيل المشاركين فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة في العمل، كذلك يهدف البرنامج التدريبي للتعرف علي المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروعات الثقافية، وما هي أنواع وأشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة، وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.



ومن المعروف أن إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة منوطة بتوعية وتثقيف وتدريب العاملين فى كافة قطاعات وزارة الثقافة وأنها توفر ذلك من خلال مدربين مختصين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة وذلك إيمانا منها بضرورة رفع كفاءة العاملين بوزارة الثقافة.







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