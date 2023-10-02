حكاية وطن.. 1368 برنامجًا لتدريب وتأهيل العاملين بوزارة الثقافة في عهد السيسى

(MENAFN
- Youm7) ضمن خطة الرئيس السيسى لبناء الإنسان، وتطوير أدوات المنظومة الإدارية للدولة المصرية، استهدف البرنامج الرئاسي خلال السنوات التسع الماضية، تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما نفذته وزارة الثقافة عبر إدارة التدريب بالقطاعات المختلفة، بوضع برامج دورية لتدريب وتاهيل العاملين، حيث تم تنفيذ 1368 برنامج تدريبي للعاملين.
والخطة تستهدف تدريب كل العاملين بقطاعات وزارة الثقافة وذلك خلال عشر دورات منها خمسة دورات فى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورتين فى الحاسب الآلي ( word) ودورتين (xl) ودورة تدريبية فى إدارة الأزمات.
جدير بالذكر أن عدد المتدربين فى برامج الجزء الأول من خطة 2022 /2023 حوالى 200 متدرب وقد بدأت
فى الإدارة العامة للتنظيم والإدارة الدورات فى الثالث من أكتوبر ما بين مكتبة مصر العامة وبين مقر إدارة التدريب بالدقى وأيضا فى قاعات المجلس ومدة كل دورة خمسة أيام
وبمعدل 20
ساعة؛ وبنهاية كل دورة يتم تسليم الدارسين شهادات نجاح.
وجدير بالذكرأن الدورة التدريبية تنقسم لعدة مجموعات كل مجموعة منها تتكون من 20 فرد من مديرين الإجارات ورؤساء الإدارات المركزية والموظفين، وتمنحها الإعلامية رضا الكرداوى، استشاري تكنولوجيا الإعلام ورئيسة المجلس العربي للإعلام والانماء سابقا.
ويأتي البرنامج التدريبي فى إطار استعداد الوزارة للتحول الرقمي لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية لتواكب مستجدات العصر الحالي، وتحقيق أهداف برنامج بناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة.
كما يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف إلى تأهيل المشاركين فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة في العمل، كذلك يهدف البرنامج التدريبي للتعرف علي المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروعات الثقافية، وما هي أنواع وأشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة، وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
ومن المعروف أن إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة منوطة بتوعية وتثقيف وتدريب العاملين فى كافة قطاعات وزارة الثقافة وأنها توفر ذلك من خلال مدربين مختصين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة وذلك إيمانا منها بضرورة رفع كفاءة العاملين بوزارة الثقافة.
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