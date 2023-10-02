سينما الشعب.. 40 دار سينما بالمحافظات بأسعار زمان في عهد الرئيس السيسى

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- Youm7) واحد من أهم المشروعات المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق وإقبالا كبيرا على دور العرض السينمائى بالمواقع الثقافية، هو مشروع "سينما الشعب"، والذي تكللت به إنجازات وزارة الثقافة في "سنوات الإنجاز والإعجاز" خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد طفرة ثقافية غير مسبوقة.
ومشروع "سينما الشعب"، خرج للنور مع أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، حيث وأطلقت وزارة الثقافة المرحلة الأولى من مشروع سينما الشعب في مايو 2022، شملت المرحلة الأولى تشغيل 5 دور عرض سينمائي في 4 محافظات، كالتالي قصر ثقافة قنا، ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية.
تهدف "سينما الشعب"، إلى جعل الفن السينمائي متاحا لكل المصريين، من خلال تخفيض أسعار التذاكر وطرح الأفلام السينمائية فى بداية في قصور الثقافة بالمحافظات وبالتالي التغلب علي مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات والأقاليم والمراكز البعيدة عن القاهرة والإسكندرية، والتي تفتقد لدور العرض السينمائي، وكان أول عرض في المبادرة لفيلم“واحد تاني” للفنان أحمد حلمي، وعرض الفيلم في خمس دور عرض سينمائي في محافظات: قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة.
كما يهدف المشروع الذي يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الاهتمام بالشباب وكافة شرائح المجتمع المصري وتقديم الخدمات الثقافية، بأسعار ميسرة وفي متناول الجميع، حيث يرفع مشروع سينما الشعب شعار:“سينما النهاردة بأسعار زمان”.
أول فيلم عُرض في المرحلة الأولى "واحد تاني" بطولة النجم أحمد حلمي، وسيناريو هيثم دبور وإخراج محمد شاكر، تزامنا مع عرضه التجاري في دور العرض السينمائي،
يحمل المشروع شعار "سينما النهارده بأسعار زمان"، وبأسعار رمزية للتذاكر يبدأ من 20 جنيها، و40 جنيها كحد أقصى.
وانطلقت المرحلة الثانية من المشروع في 30 يونيو 2022، وضمت 5 مواقع هي قصور قصر السينما بالقاهرة، دمنهور و23 يوليو في المحلة، وشرم الشيخ، وأسيوط ووصل عدد مواقع المشروع إلى 9 دور عرض بقصور الثقافة،
وعرض فيلم "كيرة والجن" من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد، في المرحلة الثانية وتزامنا مع العرض التجاري أيضا، وصل المشروع إلى 14 دار عرض تابعة لـ11 محافظة، بينها الإسكندرية والقاهرة والجيزة وأسيوط وقنا والمنوفية وجنوب سيناء وكفر الشيخ، ووصلت السينما لأول مرة إلى القرى من خلال عرض الأفلام في سينما قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر في قرية بني مر بأسيوط.
ويضم المشروع مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية، قال الفنان تامر عبد المنعم رئيس إدارة الثقافة السينمائية بقصور الثقافة إنها ستشكل مفاجآت سعيدة للغاية لجمهور المتابعين من زوار سينما الشعب.
المرحلة الثانية لمشروع سينما الشعب، شهدت تشغيل خمسة مواقع ثقافية أخرى هى كفر الشيخ- شرم الشيخ- دسوق- سيوة- الوادى الجديد، لتضاف للخمس شاشات الأولى التي بدأ بها المشروع، ووصلت عدد دور العرض السينمائى طبقا للخطة، إلى 40 دار عرض مع نهاية عام 2022.
وتم إطلاق المرحلة السادسة من سينما الشعب، وضمت 5 قصور ثقافة في محافظات: أسيوط، البحيرة، شرم الشيخ، المحلة الكبرى، الوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، المركز الثقافي في بورسعيد، وقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث عرض فيلم“كيرة والجن” للنجم كريم عبد العزيز، وخلال عيد الفطر الماضي في أبريل 2023، شهدت مبادرة سينما الشعب توسعا في عدد قصور الثقافة والمحافظات التي خرجت إليها المبادرة، في أكثر من 19 موقعا ثقافيا في 17 محافظة، وتجاوزت إيرادات أول يوم عرض المليوني جنيه.
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