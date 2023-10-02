Monday, 02 October 2023 10:02 GMT

سينما الشعب.. 40 دار سينما بالمحافظات بأسعار زمان في عهد الرئيس السيسى

10/2/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Youm7) واحد من أهم المشروعات المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق وإقبالا كبيرا على دور العرض السينمائى بالمواقع الثقافية، هو مشروع "سينما الشعب"، والذي تكللت به إنجازات وزارة الثقافة في "سنوات الإنجاز والإعجاز" خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد طفرة ثقافية غير مسبوقة.



ومشروع "سينما الشعب"، خرج للنور مع أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، حيث وأطلقت وزارة الثقافة المرحلة الأولى من مشروع سينما الشعب في مايو 2022، شملت المرحلة الأولى تشغيل 5 دور عرض سينمائي في 4 محافظات، كالتالي قصر ثقافة قنا، ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية.



تهدف "سينما الشعب"، إلى جعل الفن السينمائي متاحا لكل المصريين، من خلال تخفيض أسعار التذاكر وطرح الأفلام السينمائية فى بداية في قصور الثقافة بالمحافظات وبالتالي التغلب علي مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات والأقاليم والمراكز البعيدة عن القاهرة والإسكندرية، والتي تفتقد لدور العرض السينمائي، وكان أول عرض في المبادرة لفيلم“واحد تاني” للفنان أحمد حلمي، وعرض الفيلم في خمس دور عرض سينمائي في محافظات: قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة.



كما يهدف المشروع الذي يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الاهتمام بالشباب وكافة شرائح المجتمع المصري وتقديم الخدمات الثقافية، بأسعار ميسرة وفي متناول الجميع، حيث يرفع مشروع سينما الشعب شعار:“سينما النهاردة بأسعار زمان”.



أول فيلم عُرض في المرحلة الأولى "واحد تاني" بطولة النجم أحمد حلمي، وسيناريو هيثم دبور وإخراج محمد شاكر، تزامنا مع عرضه التجاري في دور العرض السينمائي،
يحمل المشروع شعار "سينما النهارده بأسعار زمان"، وبأسعار رمزية للتذاكر يبدأ من 20 جنيها، و40 جنيها كحد أقصى.



وانطلقت المرحلة الثانية من المشروع في 30 يونيو 2022، وضمت 5 مواقع هي قصور قصر السينما بالقاهرة، دمنهور و23 يوليو في المحلة، وشرم الشيخ، وأسيوط ووصل عدد مواقع المشروع إلى 9 دور عرض بقصور الثقافة،
وعرض فيلم "كيرة والجن" من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد، في المرحلة الثانية وتزامنا مع العرض التجاري أيضا، وصل المشروع إلى 14 دار عرض تابعة لـ11 محافظة، بينها الإسكندرية والقاهرة والجيزة وأسيوط وقنا والمنوفية وجنوب سيناء وكفر الشيخ، ووصلت السينما لأول مرة إلى القرى من خلال عرض الأفلام في سينما قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر في قرية بني مر بأسيوط.



ويضم المشروع مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية، قال الفنان تامر عبد المنعم رئيس إدارة الثقافة السينمائية بقصور الثقافة إنها ستشكل مفاجآت سعيدة للغاية لجمهور المتابعين من زوار سينما الشعب.



المرحلة الثانية لمشروع سينما الشعب، شهدت تشغيل خمسة مواقع ثقافية أخرى هى كفر الشيخ- شرم الشيخ- دسوق- سيوة- الوادى الجديد، لتضاف للخمس شاشات الأولى التي بدأ بها المشروع، ووصلت عدد دور العرض السينمائى طبقا للخطة، إلى 40 دار عرض مع نهاية عام 2022.



وتم إطلاق المرحلة السادسة من سينما الشعب، وضمت 5 قصور ثقافة في محافظات: أسيوط، البحيرة، شرم الشيخ، المحلة الكبرى، الوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، المركز الثقافي في بورسعيد، وقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث عرض فيلم“كيرة والجن” للنجم كريم عبد العزيز، وخلال عيد الفطر الماضي في أبريل 2023، شهدت مبادرة سينما الشعب توسعا في عدد قصور الثقافة والمحافظات التي خرجت إليها المبادرة، في أكثر من 19 موقعا ثقافيا في 17 محافظة، وتجاوزت إيرادات أول يوم عرض المليوني جنيه.







MENAFN02102023000132011024ID1107175884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث