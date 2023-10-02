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فريدريك بانتينج.. أصغر حائز على جائزة نوبل فى الطب.. فماذا فعل؟

10/2/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Youm7) فريدريك بانتينج.. طبيب كندى، لا يزال حتى يومنا هذا، هو أصغر حائز على جائزة نوبل فى الطب ، فمن هو؟، وماذا فعل للإنسانية لكى ينال هذه الجائزة الشهيرة؟

ولد فريدريك بانتينج فى 14 نوفمبر لعام 1891 ورحل عن عالمنا فى 21 فبراير لعام 1941، وحصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عام 1923 مناصفة مع الأسكتلندي جون مكليود.


فريدريك بانتينج أصغر فائز بجائزة نوبل للطب

ولد فريدريك بانتنج في بيت ريفي بالقرب من ألستون، أونتاريو. ويعتبر الأصغر من خمسة أطفال، درس في مدارس حكوميه ومدارس راقيه في ألستون. حاول أن يدخل الجيش لكنه رفض لأن لديه ضعف في البصر. ثم التحق بكلية اللاهوت بجامعة تورنتو، لكنه لم يلبث أن تحول إلى دراسة الطب.

حصل فريدريك بانتينج على شهادة ماجستير في سنة 1916 وتطوع في الهيئة الطبية في الجيش الكندي، الذين كانوا بحاجه إلى مسعفين في الحرب العالمية الأولى. وقد أصيب في معركة كامبراي في عام 1918. على الرغم من إصاباته، ساعد الجرحى الآخرين لمدة ستة عشر ساعة، حتى امره طبيب آخر بالتوقف. ومنح الصليب العسكري في عام 1919، لشجاعته.


نوبل

حينما حصل فريدريك بانتينج على جائزة نوبل فى الطب عام 1923 كان يبلغ من العمر حينذاك 32 عاما، وحينها كان قد اكتشف علاجا لمرض السكر الإنسولين عام 1921.

ووفقا لأرشيف جائزة نوبل العالمية، اشتبه فريدريك بانتينج في أن مادة أخرى تتشكل في البنكرياس، وهي التربسين، تعمل على تفكيك الأنسولين. وفي مختبر جون ماكلويد في عام 1921، قام فريدريك بانتينج وتشارلز بمعاملة أفضل للكلاب بحيث لم تعد تنتج التربسين. ويمكن بعد ذلك استخلاص الأنسولين واستخدامه لعلاج مرض السكري.


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