فريدريك بانتينج.. أصغر حائز على جائزة نوبل فى الطب.. فماذا فعل؟

(MENAFN
- Youm7) فريدريك بانتينج.. طبيب كندى، لا يزال حتى يومنا هذا، هو أصغر حائز على جائزة نوبل فى الطب ، فمن هو؟، وماذا فعل للإنسانية لكى ينال هذه الجائزة الشهيرة؟
ولد فريدريك بانتينج فى 14 نوفمبر لعام 1891 ورحل عن عالمنا فى 21 فبراير لعام 1941، وحصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عام 1923 مناصفة مع الأسكتلندي جون مكليود.
فريدريك بانتينج أصغر فائز بجائزة نوبل للطب
ولد فريدريك بانتنج في بيت ريفي بالقرب من ألستون، أونتاريو. ويعتبر الأصغر من خمسة أطفال، درس في مدارس حكوميه ومدارس راقيه في ألستون. حاول أن يدخل الجيش لكنه رفض لأن لديه ضعف في البصر. ثم التحق بكلية اللاهوت بجامعة تورنتو، لكنه لم يلبث أن تحول إلى دراسة الطب.
حصل فريدريك بانتينج على شهادة ماجستير في سنة 1916 وتطوع في الهيئة الطبية في الجيش الكندي، الذين كانوا بحاجه إلى مسعفين في الحرب العالمية الأولى. وقد أصيب في معركة كامبراي في عام 1918. على الرغم من إصاباته، ساعد الجرحى الآخرين لمدة ستة عشر ساعة، حتى امره طبيب آخر بالتوقف. ومنح الصليب العسكري في عام 1919، لشجاعته.
نوبل
حينما حصل فريدريك بانتينج على جائزة نوبل فى الطب عام 1923 كان يبلغ من العمر حينذاك 32 عاما، وحينها كان قد اكتشف علاجا لمرض السكر الإنسولين عام 1921.
ووفقا لأرشيف جائزة نوبل العالمية، اشتبه فريدريك بانتينج في أن مادة أخرى تتشكل في البنكرياس، وهي التربسين، تعمل على تفكيك الأنسولين. وفي مختبر جون ماكلويد في عام 1921، قام فريدريك بانتينج وتشارلز بمعاملة أفضل للكلاب بحيث لم تعد تنتج التربسين. ويمكن بعد ذلك استخلاص الأنسولين واستخدامه لعلاج مرض السكري.
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