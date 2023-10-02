بعد مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.. Iphone 15 يواجه مشاكل أخرى

MENAFN - Youm7) واجهت سلسلة هواتف iPhone 15مشكلة جديدة، حيث أبلغ المستخدمون أن الجهاز لا يعمل مع بعض شواحن البطاريات أو "الباوربانك"، حيث أضافت Apple منفذ شحن USB-C إلى تشكيلة iPhone 15 هذا العام، وتخلصت من كابل Lightning الكلاسيكي، وفقاً لموقع thesun .

ويتميز iPhone 15 بشحن ثنائي الاتجاه، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتعزيز بطارية Apple Watch أو AirPods أو ‌iPhone‌ آخر عبرUSB-C، ولكن يقال إن بعض كبلات USB-C غير متوافقة مع iPhone 15.

كتب أحد العملاء في منتدى MacRumours: " استخدمت هاتف iPhone 15 Pro Max الخاص بي هذا الصباح، وبما أنني لم أعود إلى المنزل، فكرت في إحضار "باوربانك"

خاص بي وشحنه بهذه الطريقة، لسوء الحظ، عند توصيله بكابل USB C، قرر iPhone شحن "الباور بانك" بدلاً من العكس".

يتميز iPhone 15 بشحن ثنائي الاتجاه، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتعزيز بطارية Apple Watch أو AirPods أو ‌iPhone‌ آخر من خلال منفذ USB-C.

ومع ذلك، فهذا يعني أنه مع بعض حزم بطاريات UCB-C، ينتهي الأمر باستنزاف بطارية الهاتف بدلاً من استعادتها، حسبما أفاد موقع MacRumours لأول مرة.

على Reddit، حاول مستخدم آخر معرفة كيفية عكس ذلك: "لقد قمت بتوصيل جهاز iPhone 15 Pro الخاص بي بنطاق الطاقة الجديد من Anker ويستمد بنك الطاقة "بور بنك" من iPhone.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن أن طرازات iPhone 15 Pro قد تعاني أيضًا من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

كتب موهيت فيرما، المهندس الذي تحول إلى منشئ محتوى تقني، على موقع X (تويتر سابقًا): "يصبح هاتف iPhone 15 Pro المصنوع من التيتانيوم الطبيعي ساخنًا للغاية، لدرجة أنه يصبح من الصعب حمله".

شهدت مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى التقني وصول طرازات iPhone 15 Pro إلى درجات حرارة عالية تصل إلى 42 درجة مئوية.

في حين تم الكشف عن أجهزة Apple التي طال انتظارها قبل أسبوعين فقط، إلا أن بعض العملاء أصيبوا بخيبة أمل من الأداء حتى الآن.