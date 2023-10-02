طريقة استخدام ميزة Conversation Awareness على سماعات Airpods Pro

MENAFN - Youm7) فاجأت شركة Apple بإطلاق نموذج جديد من AirPods Pro في حدث Wonderlust في سبتمبر، وعلى الرغم من أنه لم يتغير الكثير من حيث الأجهزة، إلا أن AirPods Pro توفر عددًا لا بأس به من الميزات الرائعة المتعلقة بالبرمجيات، فإن واحد منهم هو ميزة Conversation Awareness.وتعد ميزة "Conversation Awareness" ميزة جديدة في AirPods Pro تتيح لك سماع ما يحيط بك دون الحاجة إلى إخراجها من أذنيك، وهو مثالي للمواقف التي تحتاج فيها إلى أن تكون قادرًا على سماع الأشخاص الذين يتحدثون إليك، مثل عندما تكون في المطار أو في وسائل النقل العام.ابدأ باستخدام Conversation Awareness

- لاستخدام ميزة "Conversation Awareness"، ما عليك سوى فتح "مركز التحكم" على جهاز ايفون الخاص بك والضغط لفترة طويلة على شريط تمرير مستوى الصوت.

- ثم اضغط على زر Conversation Awareness.بمجرد تمكين ميزة التعرف على المحادثة، ستقوم AirPods Pro تلقائيًا بخفض مستوى صوت الوسائط (الموسيقى/مقاطع الفيديو) وتضخيم أصوات الأشخاص من حولك، وعند الانتهاء من التحدث، سيتم إيقاف تشغيل ميزة التعرف على المحادثة تلقائيًا وسيستأنف تشغيل الوسائط بمستوى الصوت الأصلي، ويبدأ Conversation Awareness فقط عندما تبدأ في التحدث.يعد Conversation Awareness طريقة رائعة للبقاء على اتصال بالأشياء المحيطة بك مع الاستمرار في الاستمتاع بالموسيقى أو ملفات البودكاست الخاصة بك.أشياء يجب مراعاتها

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام ميزة Conversation Awareness على AirPods Pro:

- تأكد من أن AirPods Pro تناسب أذنيك بشكل مريح، سيساعدهم ذلك على حجب الضوضاء من العالم الخارجي وتحسين جودة الصوت. - إذا كنت في بيئة شديدة الضجيج، فقد تحتاج إلى زيادة مستوى صوت الوسائط لديك لتتمكن من سماعها على الرغم من الضوضاء المحيطة. - يمكنك أيضًا استخدام ميزة Conversation Boost لتضخيم أصوات الأشخاص الذين أمامك بشكل أكبر. للقيام بذلك، افتح الإعدادات > إمكانية الوصول > الصوت/المرئي > تسهيلات سماعات الرأس واضغط على وضع الشفافية، ثم قم بتشغيل وضع الشفافية المخصص واضغط على "تعزيز المحادثة". -تعمل ميزة التعرف على المحادثة مع AirPods Pro (Type-C) والجيل الثاني من AirPods Pro، إذا كان لديك الجيل الأول من AirPods Pro، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزة.