بتصميم يشبه كوتشى رياضى.. الكشف عن كمبيوتر Sneaker X لعشاق الفيديو جيمز

يأتى جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب بتصميم باللونين الأحمر والأبيض، وكلها معبأة في علبة ITX صغيرة الحجم، وتحت الغطاء، يتميز حذاء Sneaker X بمعالج Intel i7-13700K، وبطاقات رسومات Nvidia RTX 4070/Ti، ولوحة أم mini-ITX، وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين NVMe واسعة بسعة 2 تيرابايت.

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