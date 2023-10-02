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بتصميم يشبه كوتشى رياضى.. الكشف عن كمبيوتر Sneaker X لعشاق الفيديو جيمز

10/2/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة Cooler Master، جهاز كمبيوتر خاصًا للألعاب يسمى Sneaker X، حيث تم الكشف عن هذا الكمبيوتر الفريد، المستوحى من الأحذية الرياضية، بحسب موقع gizmochina الصيني.


الميزات الرئيسية لـ Cooler Master Sneaker X:

يأتى جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب بتصميم باللونين الأحمر والأبيض، وكلها معبأة في علبة ITX صغيرة الحجم، وتحت الغطاء، يتميز حذاء Sneaker X بمعالج Intel i7-13700K، وبطاقات رسومات Nvidia RTX 4070/Ti، ولوحة أم mini-ITX، وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين NVMe واسعة بسعة 2 تيرابايت.



 ويركز كمبيوتر الألعاب Sneaker X أيضًا على التهوية الفعالة من خلال الألواح الجانبية المثقبة ومروحة سحب مضاءة بإضاءة RGB، يتميز بفتحات في الأعلى والأمام والخلف لرؤية المكونات الداخلية مثل مصدر الطاقة وذاكرة الوصول العشوائي واللوحة الأم.
ويستخدم هذا التصميم تخطيطًا مزدوجًا للغرفة، يفصل بين فتحات اللوحة الأم ووحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وفتحات M.2 في غرفة واحدة وتخصيص الحجرة الأخرى لبطاقة الرسومات، مما يضمن أعلى أداء وتبريد.

ويشتمل كمبيوتر الألعاب Sneaker X على مصدر طاقة SFX بقدرة 850 واط للحصول على أداء فعال، كما يتميز أيضًا بمبرد سائل AIO مقاس 360 مم تم وضعه بذكاء في الجزء السفلي من العلبة لضمان تبريد فعال مع الحفاظ على الجمالية الأنيقة والمخفية للتصميم.



ويقدم الحاسب نسختين، واحدة ببطاقة RTX 4070 والأخرى ببطاقة رسوميات RTX 4070 Ti، ويبلغ سعرها حوالي 3499.99 دولارًا أمريكيًا و3799.99 دولارًا أمريكيًا، مما يلبي تفضيلات المستخدم وميزانياته المختلفة.




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