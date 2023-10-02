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أبل تخطط لترقية محرك البحث فى متجر التطبيقات.. اعرف التفاصيل

10/2/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Youm7) ستوفر شركة Apple قريبًا محرك البحث الداخلي القوي الخاص بها إلى متجر التطبيقات والتطبيقات الأخرى، وفقًا لما ذكره مارك جورمان في نشرة Power On الإخبارية لهذا الأسبوع لبلومبرج، حيث أطلقت Apple لأول مرة ترقيات لميزة البحث Spotlight في iOS 14 وiPadOS 14، مما يتيح للمستخدمين البحث هناك عن نتائج الويب وتفاصيل من التطبيقات والمستندات وغير ذلك الكثير.



وفقًا للنشرة الإخبارية، يعمل فريق البحث التابع للمدير التنفيذي السابق لشركة Google، جون جياناندريا، على دمج محرك البحث المسمى داخليًا "Pegasus" بشكل أعمق في نظامي التشغيل iOS وmacOS، ويمكنه أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحسينه بشكل أكبر.



وفي العام الماضي، أطلقت شركة Apple أيضًا Business Connect، وهي أداة ساعدت في تعزيز قاعدة بيانات المعلومات الخاصة بها بتفاصيل حول ساعات العمل ومواقع الأعمال بطريقة يمكن أن تساعدها في التنافس مع Google.



ويشير جورمان إلى أنه على الرغم من أن محرك بحث Spotlight والتطبيقات التابع لشركة Apple ليس بنفس قوة محرك Google، إلا أنه يمتلك نشاطًا تجاريًا قويًا لإعلانات متجر التطبيقات الذي يعرض الإعلانات لتطبيقاته الأخرى، مثل Apple News وWeather، هذه الأشياء مجتمعة تعطي شركة أبل ما يكفي من القطع لإطلاق محرك البحث الخاص بها، ربما عاجلاً وليس آجلاً.



وقال المدير التنفيذي لشركة Apple Eddy Cue من قبل إن شركة Apple لا تحتاج إلى إنشاء محرك بحث خاص بها، ويقال إن الشركة رفضت عرضًا لشراء Bing في عام 2020.







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