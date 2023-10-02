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مارك زوكربيرج: 5 أدوات منزلية سيستبدلها قريبًا الهولوجرام

10/2/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مارك زوكربيرج عن 5 أدوات منزلية شائعة سنستبدلها قريبًا بالصور المجسمة أو "الهولوجرام" ، وقال رئيس شركة ميتا الملياردير إن العالمين الحقيقي والرقمي سيصبحان مختلطين بشكل متزايد، وجزء من ذلك يعني استبدال بعض الأشياء المادية بنظيراتها الافتراضية.



وكان زوكربيرج يتحدث في Meta Connect هذا الأسبوع أمام حشود من الحضور، بما في ذلك The U.S. Sun، وقال: "أجد الأمر مضحكا دائما عندما يقول الناس إن العالم الرقمي وجميع التطبيقات والأشياء ليس العالم الحقيقي".



وأضاف "لأنني أعتقد بشكل متزايد في عصرنا الحديث، أن العالم الحقيقي هو في الواقع هذا المزيج من العالم المادي الذي نعيش فيه وهذا العالم الرقمي الذي نبنيه"، وقد تم استخدام هذا الحدث لعرض سماعة الرأس الجديدة Meta Quest 3.



وتتيح لك نظارات الواقع المختلط هذه تراكب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر على العالم الحقيقي من حولك - أو الانغماس بالكامل في الواقع الافتراضي، وقال زوكربيرج إن العالم الرقمي منفصل تمامًا عن الواقع في الوقت الحالي، ولكن في يوم من الأيام لن يكون الأمر كذلك.



وقال زوكربيرج: "ولكن على الرغم من أننا نلامس العالم الرقمي باستمرار، إلا أن ذلك يتم في الغالب من خلال الشاشات، ويبدو الأمر كما لو أنه يعيش في مستوى مختلف تمامًا عن حياتنا المادية"، و"الآن في المستقبل، أعتقد أنه ليس بعيدًا عن الآن، ستدخل إلى غرفة وسيكون هناك عدد كبير من الصور المجسمة للأشياء الرقمية التي يمكنك التفاعل معها مثل عدد الأشياء المادية.



ووفقا لزوكربيرج، يمكننا استبدال عبارة "أي شاشة" بالهولوجرام، يمكن أن يكون ذلك شاشة التلفاز أو الكمبيوتر، على سبيل المثال، وبدلاً من ذلك، يمكنك فقط تصور نسخة افتراضية في العالم الحقيقي كصورة ثلاثية الأبعاد - ربما تم إنشاؤها بواسطة نسخة مستقبلية من Meta Quest رفيعة مثل النظارات.



ويمكن أن يكون ذلك بمثابة توفير كبير للأموال إذا كان الجميع قادرين على تجنب التفرع لشراء تلفزيون بشاشة مسطحة عملاقة، لكن زوكربيرج ذكر أيضًا أربعة عناصر أخرى يمكن استبدالها بالصور المجسمة: الورق، والوسائط والألعاب، والفن، ومحطة العمل الخاصة بك.



وأشار مارك إلى أنه "يمكن أن تكون جميعها عبارة عن صور ثلاثية الأبعاد تفاعلية"، وأوضح: "أعتقد أن أحد الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لصناعتنا خلال العقود القادمة سيكون: كيف يمكننا توحيد هذه التجارب المادية التي لدينا مع هذا العالم الرقمي النابض بالحياة.













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